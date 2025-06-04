Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

РФ выходит на дистанцию в 20-25 километров от Сум.

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Ситуация в Сумской области / коллаж: Главред, фото: DeepState, Генштаб ВСУ

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Оккупанты имеют продвижение в Сумской области

Россиянам удалось занять Андреевку и Водолаги

Пехота оккупантов также фиксируется в Кондратовке

Продвижение армии страны-агрессора РФ на Сумщине продолжается. В частности, противнику удалось занять Андреевку и Водолаги и закрепиться в этих селах. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Отмечается, что успех оккупантов сопровождается большим количеством пехоты, которая является преобладающей.

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"Сейчас на уточнении находится Кондратовка, в которой фиксировалась пехота оккупантов, но бойцы Сил Обороны активно по ней работают и не дают врагу закрепиться. Так же уточняем ситуацию в Алексеевке. Предварительно, они заняли северную часть села и пробуют оккупировать населенный пункт полностью. С большой вероятностью, она скоро также перенесется в красную зону", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что отрезок Яблоновка-Юнаковка тоже находится под давлением врага.

"На Яблоновку противник лезет со стороны Беловодов и между Беловодами и Локней. В Юнаковку забегают на северные окраины, но как мы уже ранее упоминали, закрепиться там не могут, потому что перед этим там все сравняли с землей", - пишет DeepState.

Также отмечается, что критической остается ситуация из-за стремительного выхода противника на дистанцию в 20-25 километров, с которой они смогут работать по Сумам FPV-дронами на оптоволокне.

"Силы Обороны пытаются сдержать давление оккупантов и не пускать их дальше на глубину территории", - подытожили аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что российские войска концентрируют силы вблизи Харькова, однако текущих резервов недостаточно для проведения полноценного наступления.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сказал, армия страны-агрессора России пытается расширить наступательный плацдарм в Сумской области, но пока оккупанты дошли до первой линии украинских фортификаций.

В отчете аналитиков Института изучения войны сообщалось, что в Донецкой области россияне традиционно продолжали наступательные действия, впрочем подтвержденных успехов не достигли. Кроме одного направления - Торецкого.

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