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"Ситуация не простая": в ГПСУ назвали основные направления наступления РФ на Сумщине

Юрий Берендий
1 июня 2025, 11:45
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Российские войска проводят активные боевые действия на Сумщине, в ГПСУ назвали приоритетные направления наступления врага.
ВСУ, армия РФ
В ГПСУ назвали основные направления наступления РФ на Сумщине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

О чем сказал Демченко:

  • Ситуация на Сумском направлении остается тяжелой
  • Враг проводит активное наступление в направлениях населенных пунктов Веселовка и Владимировка

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских сил на границе Сумской области. По информации представителя Государственной пограничной службы Андрея Демченко, враг действует активнее на отдельных направлениях, используя небольшие пехотные подразделения. Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"К сожалению, ситуация в Сумской области, особенно в пределах населенных пунктов Юнаковской и Хотинской общин, непростая, потому что враг продолжает давить", - рассказал он.

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По его словам, эти штурмовые группы продвигаются вглубь украинской территории, где накапливаются для дальнейших атак на украинские позиции вглубь территории Украины.

"Это уже продолжается определенное время. Наиболее активно это на направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. Но за последний период враг расширяет эту территорию захода малых штурмовых групп, в частности это направления населенных пунктов Веселовка, Владимировка", - отметил Демченко.

Он отметил, что хотя бронетехника на этом направлении почти не применяется, оккупанты иногда используют мотоциклы или квадроциклы, чтобы быстро прорываться, ждать подкрепления и затем осуществлять наступление.

Бои на Сумщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Сумской области продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска активно применяют ракеты, ударные дроны "Шахед" и большое количество беспилотников, пытаясь захватить инициативу на фронте. Несмотря на заявления Москвы о желании мира, она продолжает разжигать войну, а мировое сообщество не проявляет достаточной решимости для ее сдерживания. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Глава Сумской ОГА Олег Григоров подтвердил, что армия России не прекращает попыток прорыва на приграничных направлениях области.

В то же время военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что Россия активно концентрирует войска на Сумском направлении. По его словам, оккупанты могут пытаться закрепиться в этом регионе, чтобы впоследствии использовать контроль над территорией как козырь в будущих переговорах.

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Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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