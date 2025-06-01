Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

Андрей Ганчук
1 июня 2025, 10:27
2664
Россияне продолжают войну и не настроены на мир, отметил Андрей Коваленко.
Фронт, войска РФ
В Сумской области идут тяжелые бои - ЦПД СНБО / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Что сказали в ЦПД СНБО:

  • На Сумщине – тяжелые бои
  • Враг атакует на фронте ракетами, БПЛА и насыщает поле боя дронами

В Сумской области идут тяжелые бои. Российские оккупанты на фронте проводят атаки ракетами, "Шахедами" и насыщают поле боя дронами. Москва под прикрытием якобы стремления к миру продолжает войну. Мир не демонстрирует воли, чтобы ее остановить. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Сумщине - тяжелые бои. Также россияне атаковали ракетами, атакуют шахедами, фронт насыщают дронами. Война - настоящая, а демонстративное желание мира россиянами – ширма", - написал чиновник в своем Telegram-канале.

видео дня

Он напомнил, что международное сообщество демонстрирует нерешительность в борьбе с российской агрессией. Бездействие может привести к последствиям.

"И здесь вопрос следующий: если в мире нет силы, чтобы остановить их здесь и сейчас, то почему кто-то не должен делать так же? И как мир будет останавливать, когда условные корейцы Кима будут бежать в Европу?" – подчеркнул Андрей Коваленко.

Наступление РФ в Сумской области – новости по теме:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении. Враг проводит, в том числе, и диверсионные операции. Силы обороны отражают атаки.

В Сумской ОВА заявили, что враг захватил несколько территорий. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Боевые действия продолжаются.

Согласно данным DeepState, оккупанты захватили Владимировку Сумской области. Судя по карте, враг продолжает продвижение.

Другие новости:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СНБО Сумская область войска России война России и Украины Андрей Коваленко Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Трампа выдвинули требования к Украине и России

У Трампа выдвинули требования к Украине и России

11:22Война
У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

10:27Война
Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

10:21Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

Чем отличаются 2 младенцев: загадка для самых умных на 19 секунд

Чем отличаются 2 младенцев: загадка для самых умных на 19 секунд

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:22

У Трампа выдвинули требования к Украине и России

11:12

Ситуация динамичная и непредсказуемая: каким будет курс доллара и евро до 8 июня

11:06

Китайский гороскоп на завтра 2 июня: Тиграм - депрессия, Лошадям - конфликты

10:34

Почему поляки будут блокировать путь Украины в ЕСмнение

10:27

У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
10:21

Двигался в сторону Крыма: военный поезд оккупантов взорвали, детали от ГУР

10:16

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 июня: Весам - победа, Рыбам - давление

09:41

Сколько еще Путин способен воевать: назван прогноз и цель РоссииВидео

09:37

Новые цели: в ISW назвали 5 областей Украины, которые хочет оккупировать РФ

Реклама
09:25

Гороскоп на завтра 2 июня: Львам - большая удача, Водолеям - новые возможности

09:11

Роль Европы будет расти, именно она способна решать вопросымнение

08:55

Карта Deep State онлайн за 1 июня: что происходит на фронте (обновляется)

08:50

Гороскоп на неделю со 2 по 8 июня: Ракам - конфликты, Девам выпадет шанс

08:49

Трамп примет решение по переговорам Украины и России: в США назвали сроки

08:46

Поставки сорваны: партизаны провели диверсию на железной дороге в Донецкой области

07:29

РФ ударила по Запорожью: повреждена инфраструктура и частные дома, деталиФотоВидео

07:10

Сколько лиц на рисунке: только гений угадает за 11 секунд

06:30

Влупила мощнейшая магнитная буря: Украина под атакой почти 8-балльного шторма

05:25

Жизнь трех знаков зодиака перевернется с ног на голову уже вот-вот: кто в списке

04:35

Как правильно - "смажити" или "жарити": какой ошибки стоит избегатьВидео

Реклама
03:47

Можно ли спать на кровати, на которой умер человек: священник дал ответ

03:22

Командование отчиталось о "чистках" в ТЦК и СП - первые подробности

02:44

Гороскоп на июнь 2025 для Близнецов: деньги, везение и любовьВидео

01:30

Четыре знака зодиака, которые имеют дар быть идеальными мамами

31 мая, суббота
23:23

Зеленский раскритиковал РФ из-за подготовки к новым переговорам

22:15

Огонь в 10 километрах от резиденции Путина: под Москвой вспыхнул пожар

22:15

РФ увеличила активность на фронте: Зеленский - о самых сложных направлениях

21:43

Итальянская принцесса влетела головой в стену на мотоцикле

21:42

Канцлер Германии летит к Трампу: СМИ узнали, о чем будут говорить

21:15

В семье Рианны случилась большая трагедия: что произошло

20:41

Возле детской площадки: в Харькове мужчина в военной форме устроил стрельбу

20:18

Почти 30-градусная жара накрывает Украину: где будет жарче всего

19:33

Враг прорвал новый участок границы Украины: где есть продвижение

18:45

"У двух стран могут возникнуть проблемы": РФ может проверить НАТО "на слабо"Видео

18:41

Как может закончиться война в Украине: дипломат назвал 2 сценария

17:48

Что нельзя делать с водой 1 июня: строгие приметы и запреты

17:36

Резкий обвал или укрепление гривны: эксперт сказал, что будет с валютой в июне

17:25

В Житомире неизвестный бросил гранату в толпу и убежал: есть пострадавшиеФото

16:57

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине подорожало самое доступное мясо

16:35

Развивает скорость до 750 км/ч: Россия атакует Украину новыми дронами

Реклама
16:29

СМИ раскрыли, почему Германия тормозит передачу Украине крылатых ракет Taurus

16:26

Почему некоторые коты мурлыкают больше других: ответ удивляет

16:16

"Не зря тренируюсь": Валерия Крук показала сочные результаты тренировок в Дубае

15:59

Враг прорывается в трех областях: СМИ заявили о захвате 18 сел Украины

15:52

Ударит ли в Украине рекордная жара летом 2025: какой месяц будет самым жарким

15:35

Налетай: Илон Маск пообещал биологический материал всем, кто его захочет

15:29

Есть ли угроза наступления россиян с севера: эксперт четко ответил

15:15

Новая любовь, приключения и рост: астрологи назвали 5 счастливчиков этого лета

14:54

ВСУ сорвали наступление РФ: аналитик заявил о колоссальном успехе на фронте

14:48

"Катастрофическое влияние": россияне бьются в истерике из-за приезда Пугачевой в РФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменськихВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять