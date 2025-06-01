У Зеленского раскрыли ситуацию в Сумской области и сделали заявление

Россияне продолжают войну и не настроены на мир, отметил Андрей Коваленко.

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В Сумской области идут тяжелые бои - ЦПД СНБО / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Что сказали в ЦПД СНБО:

На Сумщине – тяжелые бои

Враг атакует на фронте ракетами, БПЛА и насыщает поле боя дронами

В Сумской области идут тяжелые бои. Российские оккупанты на фронте проводят атаки ракетами, "Шахедами" и насыщают поле боя дронами. Москва под прикрытием якобы стремления к миру продолжает войну. Мир не демонстрирует воли, чтобы ее остановить. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"На Сумщине - тяжелые бои. Также россияне атаковали ракетами, атакуют шахедами, фронт насыщают дронами. Война - настоящая, а демонстративное желание мира россиянами – ширма", - написал чиновник в своем Telegram-канале. видео дня

Он напомнил, что международное сообщество демонстрирует нерешительность в борьбе с российской агрессией. Бездействие может привести к последствиям.

"И здесь вопрос следующий: если в мире нет силы, чтобы остановить их здесь и сейчас, то почему кто-то не должен делать так же? И как мир будет останавливать, когда условные корейцы Кима будут бежать в Европу?" – подчеркнул Андрей Коваленко.

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Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении. Враг проводит, в том числе, и диверсионные операции. Силы обороны отражают атаки.

В Сумской ОВА заявили, что враг захватил несколько территорий. Речь идет о населенных пунктах Новенькое, Басовка Юнаковской громады и Веселовка, Журавка Хотинской громады. Боевые действия продолжаются.

Согласно данным DeepState, оккупанты захватили Владимировку Сумской области. Судя по карте, враг продолжает продвижение.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

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