РФ накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении – Зеленский

Президент рассказал о диверсионных операциях россиян в Сумской области и об ответах ВСУ.

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Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

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РФ накапливает более 50 тысяч военных на Сумском направлении

Враг стремится пересечь админграницу Днепропетровской области

У ВСУ есть успехи в Курской области РФ

Российские оккупанты предпринимают постоянные наступательные действия на фронте, однако им не удалось осуществить крупной операции, сейчас они накапливают более 50 тысяч военных на Сумском направлении, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Также сейчас на Сумском направлении они накапливают войска. Более 50 тысяч. Мы понимаем. Но у нас там есть успехи. Сегодня (27-го мая - ред.) взяли, например, 8 пленных в районе Теткино", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

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По словам президента, на Покровском направлении, в Константиновке, "у нас были проблемы, но были успешные бои". За последние двое суток (по состоянию на 27 мая, - ред.) Силы обороны оттеснили россиян на 4 км в районе Константиновки.

Зеленский отметил, что россияне не могут полностью "снять все свои войска с Покровского направления". "Так же как они не могли перебросить все войска на Покровское направление, чтобы захватить Покровск", - добавил он.

/ Главред

Президент также сообщил, что есть диверсионные операции россиян в Сумской области и есть ответы ВСУ.

Кроме того, по его словам, россияне будут делать все, чтобы пересечь административную границу Днепропетровской области, однако пока что им это не удается. Также они хотят захватить Покровск Донецкой области.

"Что касается Сумского направления. Их самые большие, самые сильные войска сегодня находятся на Курском направлении. Для выталкивания наших войск с Курщины и для того, чтобы подготовить наступательные действия на Сумщину. Для строительства этой буферной зоны, которую они так называют, в 10 километров вглубь Украины. Я думаю, что они понимают, что им не хватает этих возможностей", - пояснил Зеленский.

Он также сообщил, что украинские силы в Курской области "вышли с одного направления, вошли на Курщине в другое направление". "Там есть у наших хорошие наработки", - добавил президент.

"Есть у них (россиян - ред.) некоторые фантасты, которые продолжают говорить о Херсонской наступательной операции через реку. Но понятно, что это именно те говорят - не уверен, что в трезвом состоянии - россияне, которым все равно сколько там людей погибнет. Форсировать реку, мы понимаем, что это такое на Херсонщине, сегодня абсолютно невозможно", - резюмировал глава государства.

Наступление РФ 2025 - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник старается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ нацелилась на семь областей и готовит "ударный кулак". Кремлю необходимо накопить соответствующие ресурсы и резервы, пояснил Игорь Романенко.

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что войска РФ ведут наступление по всему фронту. Россияне пытаются восстановить силы, перегруппироваться, и не собираются останавливаться.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составлял более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью потерянных районов на Курщине. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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