Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев

Алёна Воронина
31 мая 2025, 13:52
166
Россияне стремятся усилить боевые действия на Сумском направлении, чтобы одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.
РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев
РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Главред

Основные тезисы Снегирева:

  • РФ стягивает больше сил на Сумское направление
  • Армия РФ пытается расширить свое присутствие на Сумщине
  • РФ может использовать это для улучшения своей позиции на переговорах и выдвинуть Украине ультиматум

Страна-агрессор Россия накапливает еще больше сил на Сумском направлении. Оккупанты могут попытаться расширить свое присутствие в Сумской области, чтобы потом использовать это как свое преимущество во время переговоров.

Такое мнение высказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев в интервью Главреду. Аналитик считает, что в ближайшее время РФ может резко усилить боевые действия, а ситуации в Донецкой и Сумской областях - звенья одной цепи.

"Это сообщение подтверждает информацию Главного управления разведки Министерства обороны и президента Украины относительно накопления оперативных резервов российских войск на Сумском направлении. Об этом свидетельствуют и данные, которые получил возглавляемый мной аналитический отдел общественной инициативы Правое дело: оперативные резервы россиян передислоцированы из тыловых районов Российской Федерации на территорию Курской области. Речь идет о подразделениях 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа. Они зафиксированы в районе поселка Гуево", - отметил Снегирев относительно стягивания оккупантами сил на Сумское направление.

По его словам, эта ситуация указывает на два момента. Первый - российская армия не может вытеснить подразделения Сил обороны Украины из Курской области за счет оперативно-тактических группировок "Белгород", "Брянск" и "Суджа". Второй - военное командование РФ планирует накопление оперативных резервов, в том числе для того, чтобы создать так называемую буферную зону на территории Сумской области.

"Скорее всего, в дальнейшем россияне попытаются расширить зону присутствия своих оккупационных войск на Сумщине. Сумская ОВА официально сообщила, что противник установил контроль над четырьмя поселками в Сумской области. Общая площадь захваченных территорий составляет примерно 65 квадратных километров", - отметил эксперт.

По мнению аналитика, россияне стремятся усилить боевые действия на Сумском направлении, чтобы одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.

"Военная заключается в том, чтобы создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в Курской области. Для этого они выбрали Юнаковку основным направлением продвижения и будут пытаться взять под контроль логистический хаб Сумы-Юнаковка-Суджа - ключевой пункт обеспечения группировок Сил обороны на Курском и Белгородском направлениях", - сказал Снегирев.

Политическая задача предусматривает реализацию на поле боя громких заявлений российского диктатора Владимира Путина о "буферной зоне". По словам Снегирева, именно летом россияне будут пытаться расширить зону присутствия на территории Украины.

Также аналитик отметил, что стоит обратить внимание на основную составляющую российской операции - информационно-политическую компоненту.

"Ситуация в Сумской области будет использована как рычаг военно-политического давления на Украину и Соединенные Штаты во время переговоров. Если раньше украинская сторона после контрнаступления в Курской области планировала обменять российские территории, например, на Запорожскую АЭС или на свои земли, то теперь будут предложения от Российской Федерации", - сказал он.

Снегирев отметил, что Россия может выставить Украине ультиматум и устроить "торги". Украину будут заставлять согласиться на вывод своих подразделений из контролируемых районов Донецкой, Луганской (которая уже почти полностью оккупирована), Запорожской и Херсонской областей, угрожая, мол, оставить за собой так называемое право на расширение военного присутствия в Сумской области. Или Украине могут сказать примерно следующее: отдайте нам Донецкую область, а мы не будем расширять театр боевых действий за счет Харьковской и Сумской областей.

"В общем, я подчеркиваю, что резкая активизация россиян именно на Константиновском и Сумском направлении - звенья одной цепи. И именно Константиновский, а не Покровский, сейчас станет основным направлением российского удара. А Сумская область оккупантам нужна для того, чтобы получить Донецкую область", - добавил Снегирев.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, каких ультиматумов ждать от РФ:

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, военкор РФ заявил о движении оккупантов на Харьков - в ЦПД вышли с заявлением. В ведомстве сообщили, насколько озвученная россиянами информация соответствует действительности.

Напомним, в Forbes сообщили о неожиданном ходе под Часов Яром - стало известно, что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат. Российские войска активизируют наступление на Часов Яр, перебрасывая необычные подразделения на фронт.

Также ранее сообщалось, что РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы. Украинские военные официально сообщают о попытках продвижения противника.

Читайте также:

Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Дмитрий Снегирев Сумская область новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

14:12Война
РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев

РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев

13:52Украина
Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:05Украина
Реклама

Популярное

Ещё
У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

У борющегося за жизнь Киркорова случилась новая беда

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

Муравьи боятся, как огня: каким средством лучше всего опрыскать цветы и другие растения

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

"Мужчина с внутренней силой": бывшая жена Комарова заворожила признанием

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

"Мы его теряем": Сергей Бабкин показал себя в бессознательном состоянии

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Почему 31 мая нельзя ссориться и конфликтовать: какой праздник и день ангела

Последние новости

14:48

"Катастрофическое влияние": россияне бьются в истерике из-за приезда Пугачевой в РФ

14:45

Почему 1 июня нельзя стирать и убирать: какой праздник и день ангела

14:43

Почему пожилые люди ложатся рано и просыпаются первыми: ответ врачей

14:12

На Запорожье началось опасное наступление России: Сырский созвал совещание

14:04

Нет сомнений: жена Николаева засветила талию на фоне слухов о беременности

В Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала датыВ Украину идет потепление: синоптик Птуха назвала даты
14:04

Гороскоп на июнь 2025 для Львов: везение, прибыль и новый романВидео

13:52

РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - СнегиревВидео

13:48

Ситуация обостряется, на Сумщине существенно расширили зону обязательной эвакуации

13:26

"Меня распяли на кресте": Козловский высказался о конфликте с КондратюкомВидео

Реклама
13:05

Не Украиной единой: экс-глава ЦРУ сказал, на какую страну скоро нападет Путин

13:03

Оккупанты хотят дойти до города Сумы: генерал оценил шансы противника

12:57

Чем отличаются 2 младенцев: загадка для самых умных на 19 секунд

12:40

Украинцам повысят пенсии: кому и когда можно ждать индексации

12:31

"Насколько это возможно": появились новости о здоровье Короля Чарльза

12:17

Украинские десантники взяли в плен морпехов РФ в Курской области - детали

12:16

Гороскоп Таро на завтра 1 июня: Тельцам - опасаться искушений, Ракам - в омут

12:09

Гороскоп на июнь 2025 для Раков: начнется полоса везения, богатства и волшебстваВидео

12:00

В июне Россия будет принимать решение о нападении на Европу - Роман Бессмертный

11:36

Россия выплатила круглую премию военным за "сбитый" F-16: какой была сумма

11:21

РФ начала проигрывать войну, стратегическая ситуация хуже, чем в 2022-м - Foreign Policy

Реклама
10:57

Китайский гороскоп на завтра 1 июня: Быкам - ссоры, Кроликам - жертвы

10:35

Цена клубники в Украине сегодня – ягода постепенно дешевеет

10:27

Гороскоп на июнь 2025 для Тельцов: начнется период гармонии и счастья

10:24

Можно ли дать ребенку имя умершего родственника: священник дал однозначный ответВидео

09:58

Переброска войск на Сумщину сорвана: БпЛА атаковали пункты дислокации армии РФ

09:34

Кто и когда "придумал" русский язык - раскрыта афера 200-летней давностиВидео

09:11

РФ готовит масштабную компанию, чтобы захватить одну область Украины: в NYT озвучили сроки

09:00

Россия будет выполнять приказ Путина в Сумской области и готовит ультиматумы по территориям - СнегиревВидео

08:51

Ключевой вопрос для Украины: в ISW объяснили, на какую уступку РФ могут пойти США

08:35

Гороскоп на июнь 2025 для Овнов: спадут розовые очки, откроются новые перспективыВидео

08:00

Ракетная программа в Украине: почему с ударами по Москве придется подождатьмнение

07:57

9-летняя девочка погибла, есть пострадавшие: РФ ночью атаковала 3 области - детали

06:10

Когда ждать прогресса в переговорах с РФ?мнение

05:56

Гороскоп на завтра 1 июня: Тельцам - счастливые новости, Козерогам - путешествие

05:30

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти две кошки

05:28

Как сказать по-украински "собутыльник": ответ удивит каждогоВидео

05:00

Семидневная буря атаковала Украину: страну "трусит" почти 8-балльный шторм

04:30

Водителям на заметку: автомеханик растолковал, как почистить салонный фильтр

04:05

"Это страшно": РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы

03:38

Как просеивать муку так, чтобы она не рассыпалась вне миски - лайфхак

Реклама
03:00

Почему объекты в зеркале авто ближе, чем кажутся: водители будут удивлены

02:20

Жестов доброй воли пока не будет: как сделать РФ более сговорчивой на переговорахВидео

01:49

Связь могут выключать во время атак дронов: эксперт рассказал, когда это произойдет

00:40

Неожиданный ход под Часов Яром: что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат

00:19

Трамп странно высказался о Зеленском

30 мая, пятница
23:58

"Надо остановить убийства": Зеленский рассказал о подготовке к переговорам с РФ

23:05

Театр одного актера: СМИ раскрыли истинную цель постановки с вертолетом Путина

22:40

Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в СтамбулеВидео

22:27

Секрет чистого воздуха в авто раскрыт: вам понадобится всего один простой предмет

22:24

"Выискивают слабые места": сможет ли РФ провести грандиозное летнее наступление

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонНастя КаменськихАлла ПугачеваВиталий КозловскийПотапМаксим ГалкинСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять