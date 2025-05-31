РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум - Снегирев

Россияне стремятся усилить боевые действия на Сумском направлении, чтобы одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.

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РФ хочет захватить часть Сумщины и поставить Украине ультиматум/ коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", Главред

Основные тезисы Снегирева:

РФ стягивает больше сил на Сумское направление

Армия РФ пытается расширить свое присутствие на Сумщине

РФ может использовать это для улучшения своей позиции на переговорах и выдвинуть Украине ультиматум

Страна-агрессор Россия накапливает еще больше сил на Сумском направлении. Оккупанты могут попытаться расширить свое присутствие в Сумской области, чтобы потом использовать это как свое преимущество во время переговоров.

Такое мнение высказал военно-политический аналитик, сопредседатель общественной инициативы Правое дело Дмитрий Снегирев в интервью Главреду. Аналитик считает, что в ближайшее время РФ может резко усилить боевые действия, а ситуации в Донецкой и Сумской областях - звенья одной цепи.

"Это сообщение подтверждает информацию Главного управления разведки Министерства обороны и президента Украины относительно накопления оперативных резервов российских войск на Сумском направлении. Об этом свидетельствуют и данные, которые получил возглавляемый мной аналитический отдел общественной инициативы Правое дело: оперативные резервы россиян передислоцированы из тыловых районов Российской Федерации на территорию Курской области. Речь идет о подразделениях 44-го армейского корпуса Ленинградского военного округа. Они зафиксированы в районе поселка Гуево", - отметил Снегирев относительно стягивания оккупантами сил на Сумское направление.

По его словам, эта ситуация указывает на два момента. Первый - российская армия не может вытеснить подразделения Сил обороны Украины из Курской области за счет оперативно-тактических группировок "Белгород", "Брянск" и "Суджа". Второй - военное командование РФ планирует накопление оперативных резервов, в том числе для того, чтобы создать так называемую буферную зону на территории Сумской области.

"Скорее всего, в дальнейшем россияне попытаются расширить зону присутствия своих оккупационных войск на Сумщине. Сумская ОВА официально сообщила, что противник установил контроль над четырьмя поселками в Сумской области. Общая площадь захваченных территорий составляет примерно 65 квадратных километров", - отметил эксперт.

По мнению аналитика, россияне стремятся усилить боевые действия на Сумском направлении, чтобы одновременно выполнить две задачи - военную и политическую.

"Военная заключается в том, чтобы создать угрозу оперативного окружения украинской группировки в Курской области. Для этого они выбрали Юнаковку основным направлением продвижения и будут пытаться взять под контроль логистический хаб Сумы-Юнаковка-Суджа - ключевой пункт обеспечения группировок Сил обороны на Курском и Белгородском направлениях", - сказал Снегирев.

Политическая задача предусматривает реализацию на поле боя громких заявлений российского диктатора Владимира Путина о "буферной зоне". По словам Снегирева, именно летом россияне будут пытаться расширить зону присутствия на территории Украины.

Также аналитик отметил, что стоит обратить внимание на основную составляющую российской операции - информационно-политическую компоненту.

"Ситуация в Сумской области будет использована как рычаг военно-политического давления на Украину и Соединенные Штаты во время переговоров. Если раньше украинская сторона после контрнаступления в Курской области планировала обменять российские территории, например, на Запорожскую АЭС или на свои земли, то теперь будут предложения от Российской Федерации", - сказал он.

Снегирев отметил, что Россия может выставить Украине ультиматум и устроить "торги". Украину будут заставлять согласиться на вывод своих подразделений из контролируемых районов Донецкой, Луганской (которая уже почти полностью оккупирована), Запорожской и Херсонской областей, угрожая, мол, оставить за собой так называемое право на расширение военного присутствия в Сумской области. Или Украине могут сказать примерно следующее: отдайте нам Донецкую область, а мы не будем расширять театр боевых действий за счет Харьковской и Сумской областей.

"В общем, я подчеркиваю, что резкая активизация россиян именно на Константиновском и Сумском направлении - звенья одной цепи. И именно Константиновский, а не Покровский, сейчас станет основным направлением российского удара. А Сумская область оккупантам нужна для того, чтобы получить Донецкую область", - добавил Снегирев.

Смотрите видео, в котором Снегирев рассказал, каких ультиматумов ждать от РФ:

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, военкор РФ заявил о движении оккупантов на Харьков - в ЦПД вышли с заявлением. В ведомстве сообщили, насколько озвученная россиянами информация соответствует действительности.

Напомним, в Forbes сообщили о неожиданном ходе под Часов Яром - стало известно, что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат. Российские войска активизируют наступление на Часов Яр, перебрасывая необычные подразделения на фронт.

Также ранее сообщалось, что РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы. Украинские военные официально сообщают о попытках продвижения противника.

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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