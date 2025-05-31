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РФ готовит масштабную компанию, чтобы захватить одну область Украины: в NYT озвучили сроки

Алёна Воронина
31 мая 2025, 09:11
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Темпы продвижения российских оккупантов на востоке Украины в последнее время удвоились.
Путин, армия РФ
РФ готовит масштабную компанию, чтобы захватить одну область Украины/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

  • РФ готовит масштабную кампанию по полному захвату Донецкой области
  • Россия пытается совместить военное давление с дипломатическими инициативами
  • Цель таких действий России - достичь преимущества на переговорах

Страна-агрессор Россия в мае 2025 года начала скоординированное наступление на Донбассе, и одновременно с этим инициировала первый с 2022 года дипломатический диалог с Украиной.

Об этом пишет The New York Times. В издании отмечают, что несмотря на частичные успехи российских захватчиков и изменение тактики, существенного прорыва на фронте нет.

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"Армия РФ после зимней паузы модернизировала дроны, усилила координацию и сосредоточилась на беспилотниках, однако наступление продвигается медленно", - говорится в материале издания.

Аналитическая платформа Deepstate зафиксировала, что темпы продвижения армии России в мае удвоились - захватчики имеют продвижение до 9 км² в сутки, преимущественно в Донецкой области. Также эксперты предупреждают о росте угроз на севере, в частности в Сумской области.

По мнению аналитика Дмитрия Кузнеца, страна-агрессор Россия стремится не только к военным целям, но и к психологическому давлению на украинское общество и Запад. Он отметил, что Кремль "медленно, но уверенно" продвигается, одновременно тестируя готовность оппонентов к уступкам.

Также эксперты издания предполагают, что военная эскалация может быть попыткой России получить выгодные позиции к будущим переговорам.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, военкор РФ заявил о движении оккупантов на Харьков - в ЦПД вышли с заявлением. В ведомстве сообщили, насколько озвученная россиянами информация соответствует действительности.

Напомним, в Forbes сообщили о неожиданном ходе под Часов Яром - стало известно, что задумала Россия, бросив в бой "парадных" солдат. Российские войска активизируют наступление на Часов Яр, перебрасывая необычные подразделения на фронт.

Также ранее сообщалось, что РФ штурмует на Сумщине с новой тактикой, в ВСУ раскрыли угрозы. Украинские военные официально сообщают о попытках продвижения противника.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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