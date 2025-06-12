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Новая площадка для запуска "Шахедов": СМИ раскрыли подробности места расположения

Руслан Иваненко
12 июня 2025, 21:25
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Россия размещает на аэродроме в Керчи укрытия и площадки для ПВО, предположительно готовясь к запуску дронов по Украине
Шахед, Крым
Журналисты зафиксировали переоборудование крымского аэропорта / Коллаж: Главред, фото: Главред

Читайте в материале:

  • Какие системы ПВО устанавливают на аэропорту Керчь
  • Для чего нужны новые укрытия на аэродроме
  • Чем это угрожает безопасности Украины

На востоке временно оккупированного Крыма российские войска превращают гражданский аэропорт "Керчь" в военный объект, с которого, вероятно, будут осуществлять запуск беспилотников по материковой Украине. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Схемы" (Радио Свобода).

Согласно данным российского госреестра недвижимости и спутниковым снимкам, в марте 2025 года статус аэропорта был изменен - аэропорт из гражданского стал военным. Работы на объекте продолжаются до сих пор, отмечают журналисты.

видео дня

Анализ снимков с февраля и июня 2025 года, полученных от эстонского издания Delfi, показал появление фортификационных и маскировочных сооружений вокруг взлетной полосы.

"Предположительно, это техническая база, предназначенная для комплектации, хранения и запуска БПЛА. Маскировочные сооружения, размером примерно 12 х 9 метров, подходят для укрытия техники, мест комплектации БПЛА, а также для зенитно-ракетных систем вроде 'Панцирь-С1' или 'Тор-М2', которые идеально вписываются в эти габариты и могут создавать систему противовоздушной защиты объекта", - пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский, которому журналисты показали снимки.

инфографика шахед, шахед, шахеды
шахед / Инфографика: Главред

По его словам, на территории аэропорта также появились площадки для размещения систем ПВО. Взлетная полоса осталась без изменений, однако она уже пригодна для запуска беспилотников.

Атаки дронов РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, у россиян есть возможности и ресурсы для того, чтобы применять во время атак еще больше шахедов. Так начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал риск того, что вскоре РФ будет запускать каждую ночь более 1000 дронов.

Военный эксперт и генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отмечает, что Россия активно расширяет свои возможности в применении дронов различных типов, делая ставку на увеличение их количества и модернизацию. По его словам, количество запущенных "Шахедов" уже достигает 300 единиц в сутки, и, очевидно, РФ планирует и дальше наращивать такие объемы.

Кроме того, страна-агрессор Россия производит около 150 дронов в день. Если оккупанты будут накапливать их 10 дней, то смогут нанести массированный удар по Украине, как это было, например, 9 июня. Но это не системная работа. Об этом заявил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

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