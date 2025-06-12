Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

Зеленский заявил о начале нового этапа российско-украинской войны и призвал усилить санкционное давление на Россию.

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Зеленский заявил о начале нового этапа войны / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 22 ОМБр

О чем сказал Зеленский:

Война в Украине переросла в фазу борьбы за финансы

Украина использует разведданные союзников для отражения атак РФ, что невозможно компенсировать

Ключевые виды оружия даже несмотря на эволюцию войны остаются незаменимыми

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя фаза войны превратилась в борьбу за финансовые ресурсы как для Украины, так и для России. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает УНИАН.

"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое - оборудование и старое оружие. В любом случае, "русские" борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы также боремся за финансы, потому что есть уже производство, а его (финансирования - УНИАН) уже не хватает. Я думаю, что главная компенсация впереди будет именно в этом", - подчеркнул Зеленский. видео дня

Кроме того, Зеленский отметил, что сотрудничество в сфере разведки остается критически важным для отражения российских ракетно-дронных ударов и заменить этот компонент невозможно.

В то же время он предположил, что в будущем, возможно, через несколько лет, потребность в некоторых видах техники уменьшится благодаря развитию новых технологий, в частности в сфере дронов. Это также может положительно повлиять на снижение стоимости боевой авиации.

Зеленский подчеркнул, что война меняется под влиянием технологий, но пока ключевые компоненты, такие как артиллерия, истребители, разведданные и особенно системы противовоздушной обороны, остаются незаменимыми. Он также отметил, что на сегодня только США производят системы типа Patriot, и полноценной альтернативы им пока нет.

"Я думаю, в будущем альтернатива будет найдена", - сказал Зеленский.

ЗРК "Patriot" / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул необходимость и возможность достижения прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает график поставки немецких систем ПВО Iris-T и имеет согласованный план на ближайшие три года.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским окончательно отказал в передаче Украине ракет большой дальности Taurus.

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