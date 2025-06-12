Зеленский заявил о начале нового этапа войны РФ против Украины - что изменилось

О чем сказал Зеленский:
- Война в Украине переросла в фазу борьбы за финансы
- Украина использует разведданные союзников для отражения атак РФ, что невозможно компенсировать
- Ключевые виды оружия даже несмотря на эволюцию войны остаются незаменимыми
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя фаза войны превратилась в борьбу за финансовые ресурсы как для Украины, так и для России. Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции в Киеве с министром обороны Германии Борисом Писториусом, передает УНИАН.
"Мне кажется, что мы перешли к такому этапу войны, когда все борются за финансы. Технологии заменяют старое - оборудование и старое оружие. В любом случае, "русские" борются против введения санкций, потому что это ограничит им финансы. Мы также боремся за финансы, потому что есть уже производство, а его (финансирования - УНИАН) уже не хватает. Я думаю, что главная компенсация впереди будет именно в этом", - подчеркнул Зеленский.видео дня
Кроме того, Зеленский отметил, что сотрудничество в сфере разведки остается критически важным для отражения российских ракетно-дронных ударов и заменить этот компонент невозможно.
В то же время он предположил, что в будущем, возможно, через несколько лет, потребность в некоторых видах техники уменьшится благодаря развитию новых технологий, в частности в сфере дронов. Это также может положительно повлиять на снижение стоимости боевой авиации.
Зеленский подчеркнул, что война меняется под влиянием технологий, но пока ключевые компоненты, такие как артиллерия, истребители, разведданные и особенно системы противовоздушной обороны, остаются незаменимыми. Он также отметил, что на сегодня только США производят системы типа Patriot, и полноценной альтернативы им пока нет.
"Я думаю, в будущем альтернатива будет найдена", - сказал Зеленский.
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Напомним, как ранее сообщал Главред, бывший специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул необходимость и возможность достижения прекращения огня.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина понимает график поставки немецких систем ПВО Iris-T и имеет согласованный план на ближайшие три года.
В то же время министр обороны Германии Борис Писториус во время пресс-конференции по итогам переговоров с Зеленским окончательно отказал в передаче Украине ракет большой дальности Taurus.
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