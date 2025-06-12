Важный поселок захватили: DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине

Что сообщили аналитики:
- Враг продвигается на правом берегу Оскола
- Оккупанты захватили важный населенный пункт
- Противник активно применяет пехоту и дроны
Оккупационные войска страны-агрессора России продвинулись на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.
Сообщается, что противник достаточно долгое время осуществлял давление на населенный пункт Двуречная, постоянно просачивался пехотой в глубину и со временем таки захватил его.
Аналитики отмечают, что оккупанты с самого начала нацелились на это село для создания плацдармов, так как там можно сделать опорник и накапливать пехоту и другие ресурсы для дальнейших продвижений.
"Противнику удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, но успехов в дальнейших продвижениях у оккупантов нет, так же и в направлении Фиголевки, которую они неоднократно пытались захватить", - говорится в сообщении.
В DeepState сообщили, что основным ресурсом врага является пехота и дроны. Не оставляет он также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно.
"Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и оккупанты же все таки смогут ее затягивать на другой берег. Продолжается также давление в районе Кондрашовки", - добавили аналитики.
Наступление РФ на Харьковщине - последние новости
Недавно, как писал Главред, в Харьковской области Силы обороны Украины заблокировали противника в районе Кругляковки, Загрызово и других населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине оккупационные войска страны-агрессора России пытались атаковать украинских защитников в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. В результате враг уперся в украинскую оборону.
Напомним, военкоры страны-агрессора России в Сети массово начали сообщать о якобы стремительном наступлении в Харьковской области. Их заявления свидетельствуют о том, что вражеская армия якобы едва не движется к Харькову. Однако в ЦПД опровергли эту информацию.
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Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
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