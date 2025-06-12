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Важный поселок захватили: DeepState заявили о продвижении врага на Харьковщине

Анна Косик
12 июня 2025, 18:12
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Аналитики утверждают, что у врага есть успехи в продвижении на правый берег Оскола.
ВСУ, Харьковское направление
На Харьковщине враг дошел вплотную к важным населенным пунктам / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, DeepState

Что сообщили аналитики:

  • Враг продвигается на правом берегу Оскола
  • Оккупанты захватили важный населенный пункт
  • Противник активно применяет пехоту и дроны

Оккупационные войска страны-агрессора России продвинулись на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщили аналитики DeepState в Telegram.

Сообщается, что противник достаточно долгое время осуществлял давление на населенный пункт Двуречная, постоянно просачивался пехотой в глубину и со временем таки захватил его.

видео дня

Аналитики отмечают, что оккупанты с самого начала нацелились на это село для создания плацдармов, так как там можно сделать опорник и накапливать пехоту и другие ресурсы для дальнейших продвижений.

"Противнику удалось подобраться вплотную к селу Долгенькое, но успехов в дальнейших продвижениях у оккупантов нет, так же и в направлении Фиголевки, которую они неоднократно пытались захватить", - говорится в сообщении.

В DeepState сообщили, что основным ресурсом врага является пехота и дроны. Не оставляет он также попытки перетаскивать через Оскол технику, но пока не очень успешно.

река Оскол
Река Оскол / Инфографика: Главред

"Хотя со временем увеличение дистанции может дать о себе знать и оккупанты же все таки смогут ее затягивать на другой берег. Продолжается также давление в районе Кондрашовки", - добавили аналитики.

Наступление РФ на Харьковщине - последние новости

Недавно, как писал Главред, в Харьковской области Силы обороны Украины заблокировали противника в районе Кругляковки, Загрызово и других населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине оккупационные войска страны-агрессора России пытались атаковать украинских защитников в районе населенных пунктов Липцы и Волчанск. В результате враг уперся в украинскую оборону.

Напомним, военкоры страны-агрессора России в Сети массово начали сообщать о якобы стремительном наступлении в Харьковской области. Их заявления свидетельствуют о том, что вражеская армия якобы едва не движется к Харькову. Однако в ЦПД опровергли эту информацию.

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Что такое DeepState?

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

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