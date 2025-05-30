Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

В ведомстве сообщили, насколько озвученная россиянами информация соответствует действительности.

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В ЦПД сообщили, что на самом деле происходит на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, Минобороны РФ

Что сказал Коваленко:

Россияне врут о стремительном наступлении на Харьковщине

Враг осуществляет разведку боем на севере области

Военкоры страны-агрессора России в Сети массово начали сообщать о якобы стремительном наступлении в Харьковской области. Их заявления свидетельствуют о том, что вражеская армия якобы едва не движется к Харькову.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram опроверг эту информацию и сообщил, что на самом деле сейчас происходит в Харьковской области и к каким действиям прибегает противник.

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По его данным, речь о масштабном прорыве не идет, это не более чем очередная ложь россиян. Оккупанты осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами на севере Харьковщины.

"Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении", - добавил он.

Купянск / Инфографика: Главред

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Ранее, как писал Главред, сообщалось, что на Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного.

Накануне военный сообщил, что оккупанты решили использовать легкобронированную и бронированную технику для быстрой переброски личного состава на Харьковщине, однако это не сработало на руку врагу.

Напомним, согласно ряду западных источников, Россия перебросила около 50 тысяч военнослужащих из Курской области в Харьковскую область Украины, где имеет определенные успехи.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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