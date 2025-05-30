Военкоры РФ заявили о движении оккупантов на Харьков: в ЦПД вышли с заявлением

Что сказал Коваленко:
- Россияне врут о стремительном наступлении на Харьковщине
- Враг осуществляет разведку боем на севере области
Военкоры страны-агрессора России в Сети массово начали сообщать о якобы стремительном наступлении в Харьковской области. Их заявления свидетельствуют о том, что вражеская армия якобы едва не движется к Харькову.
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram опроверг эту информацию и сообщил, что на самом деле сейчас происходит в Харьковской области и к каким действиям прибегает противник.
По его данным, речь о масштабном прорыве не идет, это не более чем очередная ложь россиян. Оккупанты осуществляют разведку боем малыми штурмовыми группами на севере Харьковщины.
"Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении", - добавил он.
Ситуация в Харьковской области - последние новости
Ранее, как писал Главред, сообщалось, что на Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного.
Накануне военный сообщил, что оккупанты решили использовать легкобронированную и бронированную технику для быстрой переброски личного состава на Харьковщине, однако это не сработало на руку врагу.
Напомним, согласно ряду западных источников, Россия перебросила около 50 тысяч военнослужащих из Курской области в Харьковскую область Украины, где имеет определенные успехи.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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