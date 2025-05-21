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Россияне идут в "банзай атаки" на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил

Руслана Заклинская
21 мая 2025, 18:23
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Россия не отказалась от идеи создания буферной зоны вдоль границы, рассказал спикер ОТГ "Харьков".
Россияне идут в 'банзай атаки' на Харьковщине: в ВСУ заметили накопление сил
РФ накапливает резервы на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 21 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Шамшина:

  • РФ накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного
  • На Харьковщине армия постоянно проводят ротации оккупантов
  • Из-за нехватки бронетехники оккупанты все чаще используют мотоциклы

На Харьковщине армия РФ постоянно проводит ротации подразделений, которые привлечены к штурмовым действиям. Также враг накапливает резервы в районах Волчанска и Двуречного. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире телемарафона.

"Россияне не отказались от идеи создания так называемой буферной зоны вдоль нашей границы", - рассказал он.

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Шамшин отметил, что активные штурмовые действия оккупантов продолжаются уже достаточно давно. Также, по его словам, не стоит ожидать уменьшения вражеских мотоштурмов. Кроме этого, россияне все чаще используют мотоциклы вместо бронетехники из-за ее дефицита.

"Учитывая то, что подготовка мотоштурмовиков на России не прекращается, то ожидать уменьшения таких мотоштурмов, наверное, также не стоит. То, что они пересаживаются на мотоциклы, означает то, что им на самом деле не хватает бронетехники. И поэтому мы сейчас, как правило, видим меньше сожженной бронетехники, но больше уничтоженного этого мотохлама. И, учитывая то, что стоимость китайского мотоцикла так же, как и стоимость жизни российского солдата на России чрезвычайно низкая, стоит ожидать, что россияне продолжат эти банзай атаки именно на мотоциклах", - отметил Шамшин.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска могут готовиться к активным штурмам на Харьковском направлении. Украинские военные фиксируют накопление личного состава РФ вблизи госграницы.

Россия может полностью оккупировать только Луганщину до конца года, поскольку там осталось немного подконтрольной Украине территории, заявил военный обозреватель Александр Коваленко. По его словам, шансов захватить Донецкую, Запорожскую или Херсонскую области у РФ нет даже до конца 2025 года.

Кроме этого, Коваленко предположил, что Россия будет продолжать активные боевые действия как минимум до конца 2025 года, а снижение интенсивности возможно только осенью. Он отметил, что переговоры с участием Трампа или других лидеров не будут иметь влияния, а заявления о "мирных прорывах" - иллюзия.

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Что такое ОТГ "Харьков"?

Оперативная-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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