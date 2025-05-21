Враг пошел на прорыв нового участка границы Украины: в ВСУ доложили обстановку

Что сообщили военные:
- Оккупанты прорывались через границу в районе Строевки
- Украинские военные уничтожили группу штурмовиков
- Силы обороны Украины контролируют ситуацию на границе
За прошедшие сутки, 20 мая, армия страны-агрессора России осуществила попытку прорыва госграницы Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".
Военные утверждают, что вражеская группа оккупантов пыталась пересечь рубеж в районе населенного пункта Строевка. Впоследствии выяснилось, что на территорию Украины прорывались именно российские штурмовики.
В ОСУВ "Хортица" отметили, что украинские защитники оперативно уничтожили оккупантов, поэтому инфильтрации, то есть проникновения в Харьковскую область не допущено.
Несмотря на это Силы обороны продолжают контролировать ситуацию в приграничных районах, чтобы в случае любой угрозы предотвратить прорывы противника.
Ситуация на Харьковщине - последние новости
Недавно стало известно, что российские оккупанты не впервые за последнее время пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. В направлении Строевки враг уже пробовал штурмовать украинских военных, но они не дали врагу воплотить задуманное.
Ранее также в Третьей штурмовой бригаде сообщили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.
Напомним, Главред писал, что войска оккупационной армии страны-агрессора России недавно предприняли попытку прорыва колонной техники на утраченные позиции возле населенного пункта Липцы, но ВСУ сдержали противника.
Читайте также:
- Папа Римский готов провести мирные переговоры по Украине
- РФ ударила ракетой по стрельбищу на Сумщине: погибли 6 военных, более 10 - ранены
- Удар по тылу оккупантов на Херсонщине: партизаны уничтожили военную технику РФ
Что известно об ОСУВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред