Враг пошел на прорыв нового участка границы Украины: в ВСУ доложили обстановку

Военные рассказали о попытке прорыва украинской обороны в Харьковской области.

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Оккупантов обнаружили и ликвидировали до того, как они пересекли границу / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Что сообщили военные:

Оккупанты прорывались через границу в районе Строевки

Украинские военные уничтожили группу штурмовиков

Силы обороны Украины контролируют ситуацию на границе

За прошедшие сутки, 20 мая, армия страны-агрессора России осуществила попытку прорыва госграницы Украины в Харьковской области. Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Военные утверждают, что вражеская группа оккупантов пыталась пересечь рубеж в районе населенного пункта Строевка. Впоследствии выяснилось, что на территорию Украины прорывались именно российские штурмовики.

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В ОСУВ "Хортица" отметили, что украинские защитники оперативно уничтожили оккупантов, поэтому инфильтрации, то есть проникновения в Харьковскую область не допущено.

Несмотря на это Силы обороны продолжают контролировать ситуацию в приграничных районах, чтобы в случае любой угрозы предотвратить прорывы противника.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

Недавно стало известно, что российские оккупанты не впервые за последнее время пытались пересечь государственную границу Украины в Харьковской области. В направлении Строевки враг уже пробовал штурмовать украинских военных, но они не дали врагу воплотить задуманное.

Ранее также в Третьей штурмовой бригаде сообщили, что оккупационная армия страны-агрессора России наращивает активность в Харьковской области. Враг атакует украинские позиции при поддержке артиллерии, авиаударов, ударных дронов и сбросов.

Напомним, Главред писал, что войска оккупационной армии страны-агрессора России недавно предприняли попытку прорыва колонной техники на утраченные позиции возле населенного пункта Липцы, но ВСУ сдержали противника.

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Что известно об ОСУВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСУВ "Север", на юге - с ОСУВ "Таврия", пишет Википедия.

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