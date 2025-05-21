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Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Анна Косик
21 мая 2025, 11:10
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Россияне неспроста начали летнее наступление на крупные города.
ВСУ, армия РФ
Враг выбрал цель летнего наступления в частности учитывая погодные условия / Коллаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Минобороны РФ

Что сказал Коваленко:

  • Целью летнего наступления врага является захват крупных городов
  • Если РФ не достигнет цели, у Кремля есть два сценария для действий
  • Россия сможет воевать до следующего сезона 2025-2026 годов

Целями летнего наступления оккупационной армии страны-агрессора России является выход к крупным городам: Константиновки, Северска, Купянска, Боровой, а также охват Покровска и начало там уличных боев.

Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, россияне хотят захватить именно эти населенные пункты не просто так.

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Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

Дело в том, что сейчас армия РФ в основном воюет мотоциклетными подразделениями, то есть на багги, мотоциклах и квадроциклах. Конечно, у врага еще есть поддержка артиллерии, FPV-дронов, иногда авиации, но это легкие транспортные средства и человеческий ресурс оккупантов равен количеству транспорта. То есть на одного человека идет один мотоцикл.

"Однако в сезон дождей, в мороз или снегопад на мотоциклах не слишком удастся штурмовать. Поэтому цель врага - за летний период, когда российские войска могут осуществлять штурмовые действия масштабно и эффективно, пусть и тратя много ресурсов, выйти к основным городам. А дальше, если им это удастся до октября-декабря, они смогут начать городские бои. Для боев в городе нужна пехота, поддержка "арты", FPV-дронов и авиации, а мотоциклы уже не слишком будут нужны", - пояснил обозреватель.

Коваленко отмечает, что согласно такому плану оккупантов, армия РФ сможет продолжать наступательные действия и в новом сезоне 2025-2026 года, то есть война будет продолжаться.

Но нюанс в том, что пока неизвестно, удастся ли врагу продвинуться к вышеперечисленным городам. Если они останутся в поле, то не смогут так же интенсивно наступать зимой. Тогда у них будет два варианта.

Первый вариант, по словам обозревателя, является дипломатическое решение проблемы. Россия может начать имитировать готовность к перемирию, чтобы по крайней мере минимизировать боевые действия и за 3-5 месяцев компенсировать потери для восстановления боевой способности подразделений и и начала новой волны наступательных действий весной 2026 года.

Второй вариант более агрессивный. Противник может не начинать дипломатические игрища и не брать паузу для передышки, а пойти другим путем. Для этого за лето россияне накопят тяжелобронированную технику, чтобы потом, в осенне-зимний период, продолжать наступление с использованием уже не мотоциклов, а техники, которая гораздо лучше будет работать в соответствующих погодных условиях.

"Тогда осенью и зимой наступление войск РФ продолжится с использованием механизированной компоненты. Это не говорит о том, что у оккупантов достаточно механизированной компоненты - ее хватит исключительно в этот осенне-зимний сезон. Затем, весной 2026 года, вражеское наступление снова будет происходить с использованием мотоциклов и другой подобной техники", - добавил Коваленко.

Летнее наступление армии РФ - последние новости

Ранее военный аналитик Владислав Селезнев предупреждал, что война летом будет такой: активное применение врагом мопедов, мотоциклов и небронированной приспособленной автомобильной техники, активное применение дронов, артиллерии. Кроме этого продолжатся вражеские ракетно-дроновые атаки с целью уничтожения экономического потенциала Украины.

Накануне стало известно, что Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. Как сообщили в ВСУ, на фронте ощутимо усиление штурмовых действий.

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России готовится к летнему наступлению, в рамках которого должна была бы достичь того результата, на который оккупанты надеялись еще в прошлом году.

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Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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