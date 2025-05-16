'Полная оккупация': армия РФ может пойти на новые украинские города

Оккупанты готовятся к активным наступлениям на фронте летом.

https://glavred.info/front/polnaya-okkupaciya-armiya-rf-mozhet-poyti-na-novye-ukrainskie-goroda-10665353.html Ссылка скопирована

Летнее наступление РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Главное из заявления аналитика:

Летом бои могут усилиться на нескольких направлениях фронта

Для россиян крайне важно полностью оккупировать Донецкую область

Возможно, активизация боев также будет на Черниговщине

Летом война страны-агрессора России против Украины, скорее всего, продолжится, а на отдельных направлениях усилится. Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua.

"Война летом будет такой: активное применение врагом мопедов, мотоциклов и небронированной приспособленной автомобильной техники, активное применение дронов, артиллерии. Продолжатся вражеские ракетно-дронные атаки с целью уничтожения нашего экономического потенциала. Думаю, что именно на всем этом будут сконцентрированы усилия врага", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, для врага крайне важно полностью оккупировать Донецкую область.

"Соответственно, горячими будут Константиновское, Славянско-Краматорское направления, Лиманское, Часов Яр, Торецк. Возможно, враг будет сунуть или даже зайдет на территорию Днепропетровской области, но это тактические эпизоды, которые на общую картину влиять не будут", - добавил Селезнев.

Аналитик также отметил, что, вероятно, враг будет наступать на Сумщину.

"Теми силами, которые он сейчас привлекает, враг будет сунуть на Сумщину, возможно, какая-то активизация будет на Черниговщине. На территории Харьковщины бои вряд ли будут утихать", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, американский Институт изучения войны заявил, что недавно украинские силы продвинулись в районе Торецка Донецкой области. Подразделения ВСУ достигли продвижения к северу от города.

Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. По его мнению, в ближайшее время перемирия не будет.

Командующий тактической группы "Угледар" Сергей Наев сообщил, что Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в Донецкой области сразу на трех направлениях.

Читайте также:

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред