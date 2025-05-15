'Дойти до окраин Киева': в CNN сказали, где РФ может начать новое наступление

Цели РФ по оккупации украинских территорий остаются неизменными.

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РФ готовится к новому наступлению / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

РФ стягивает силы у линии фронта для наступления

Путин попытается захватить все территории, которые сможет

В частности, возможно продвижение войск РФ на востоке Украины

Страна-агрессор Россия концентрирует значительные силы у линии фронта для возможной новой атаки с целью захвата дополнительных территорий. Об этом пишет CNN.

В частности, один из американских чиновников заявил, что российское командование пытается сконцентрировать значительные военные ресурсы для наступления, которое может быть направлено на дальнейшее продвижение на востоке Украины.

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"Путин попытается захватить все территории, которые сможет, вплоть до окраин Киева. Россияне приложат все усилия, чтобы получить все, что смогут", - подчеркнул второй чиновник США.

Отмечается, что хотя Россия имеет преимущество в живой силе на востоке Украины и в Курской области, ее продвижение затрудняют украинские беспилотники и минные поля.

В то же время, Украина сталкивается с нехваткой личного состава, а Москва - с трудностями в наращивании необходимых сил.

В издании также добавили, что даже несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к перемирию и мирным переговорам, российские цели по оккупации украинских территорий остаются неизменными в течение последних недель.

"Украинские военные уже несколько недель фиксируют активную переброску российских войск - на позиции в десятках километров от фронта поступают большие объемы техники и личного состава", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, спикер ОТГ "Харьков" Павел Шамшин заявил, что Россия накапливает свои силы и уже фактически начала летнее наступление. Он также считает, что в ближайшее время перемирия не будет.

Командующий тактической группы "Угледар" Сергей Наев заявил, что Силы обороны Украины улучшили свое тактическое положение в Донецкой области сразу на трех направлениях.

Кроме того, в отчете Института изучения войны отмечается, что армия России не прекращает свои наступательные действия почти на всех участках фронта. Однако кое-где ВСУ удается несколько контратаковать, в частности на Покровском направлении.

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