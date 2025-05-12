"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРК

Читайте в материале:
- Как именно украинские дроны поразили вражеский ЗРК
- Что произошло с экипажем после удара по "Тор-М2"
Подразделения Национальной гвардии Украины успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" на южном направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале.
По словам командующего, вражескую технику удалось поразить благодаря скоординированным действиям разведки и операторов дронов.
"Еще один вражеский ЗРК "Тор-М2" уничтожен на юге!" - отметил Пивненко.
Нацгвардейцы применили дроны, которые несколько раз сбросили взрывчатку на цель. В результате техника загорелась, а российские военные были вынуждены бежать с позиций.
"На этот раз под метким ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"", - добавил командующий.
Дальнейшая судьба экипажа ЗРК пока неизвестна, однако сам факт уничтожения вражеского комплекса является существенной потерей для российских войск.
Национальная гвардия также обнародовала видеозапись операции, на которой зафиксирован момент поражения техники.
Удары по территории РФ - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области. В Саранске (Республика Мордовия) после атаки дронов, горит завод Оптиковолоконные Системы.
Во вторник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, российская ПВО якобы отразила атаку двух БПЛА, летевших в сторону Москвы.
Авиационный специалист и научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил, что недавнюю масштабную атаку беспилотников на территорию России можно расценивать как своеобразную разведку боем - проверку слабых мест в российской системе ПВО.
Читайте также:
- Форсирование реки Днепр: известно, возможен ли прорыв РФ в ближайшее время
- Взорвали мост и перерезали трассу: ISW рассказали об успехах ВСУ на Курщине
- Бои продолжались 6 месяцев: ВСУ отбили важнейшие территории на одном направлении
Что такое Telegram?
Telegram - кроссплатформенная система мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с функциями обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также стикерами, фотографиями и файлами многих форматов, сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред