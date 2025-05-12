"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРК

Как военные уничтожили еще один российский ЗРК "Тор-М2" на южном направлении благодаря работе БПЛА.

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Дроны Нацгвардии поразили вражескую технику / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Главред

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Как именно украинские дроны поразили вражеский ЗРК

Что произошло с экипажем после удара по "Тор-М2"

Подразделения Национальной гвардии Украины успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" на южном направлении. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале.

По словам командующего, вражескую технику удалось поразить благодаря скоординированным действиям разведки и операторов дронов.

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"Еще один вражеский ЗРК "Тор-М2" уничтожен на юге!" - отметил Пивненко.

Нацгвардейцы применили дроны, которые несколько раз сбросили взрывчатку на цель. В результате техника загорелась, а российские военные были вынуждены бежать с позиций.

"На этот раз под метким ударом оказался российский зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2"", - добавил командующий.

Дальнейшая судьба экипажа ЗРК пока неизвестна, однако сам факт уничтожения вражеского комплекса является существенной потерей для российских войск.

ЗРК "ТОР"/ Инфографика: Главред

Национальная гвардия также обнародовала видеозапись операции, на которой зафиксирован момент поражения техники.

Удары по территории РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Россию атаковали дроны. Взрывы прогремели в Саранске, Туле и в Московской области. В Саранске (Республика Мордовия) после атаки дронов, горит завод Оптиковолоконные Системы.

Во вторник, 6 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотников на столицу России. По его словам, российская ПВО якобы отразила атаку двух БПЛА, летевших в сторону Москвы.

Авиационный специалист и научный сотрудник Государственного музея авиации Валерий Романенко заявил, что недавнюю масштабную атаку беспилотников на территорию России можно расценивать как своеобразную разведку боем - проверку слабых мест в российской системе ПВО.

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