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Бои продолжались 6 месяцев: ВСУ отбили важнейшие территории на одном направлении

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2025, 19:15
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Украинские военные освободили лесной массив возле Липцов, который они прозвали "Берлином".
ВСУ
ВСУ освободили лесной массив "Берлин" / Коллаж: Главред, фото: 41 ОМБр

Что известно:

  • ВСУ отбили лесной массив "Берлин"
  • Бои за территорию продолжались около полугода

Украинские военные освободили лесной массив "Берлин" в Харьковской области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Контроль восстановили над несколькими квадратными километрами к северу от населенного пункта Липцы. Бои за эту территорию продолжались около полугода.

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"Усилиями 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия", 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и других подразделений Сил обороны Украины восстановлен контроль над несколькими квадратными километрами тактически значимой местности к северу от населенного пункта Липцы Харьковской области", - говорится в сообщении.

В целом оккупанты потеряли в этом районе более 1500 солдат убитыми и ранеными. Также наши защитники мастерски уничтожили несколько сотен единиц различного вооружения оккупантов и российской военной техники.

"Восстановление контроля над указанной территорией позволило отдалить линию боевого столкновения от Харькова и укрепить оборону всей области", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России потеряла инициативу после сотен неудачных штурмов на Лиманском направлении, поэтому теперь вынуждена искать другие направления для ударов.

Аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Липцы Харьковской области.

Кроме того, в сводке Института изучения войны отмечается, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.

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