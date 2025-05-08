Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте

Мария Николишин
8 мая 2025, 15:47
625
Россия сосредоточена на летней наступательной кампании.
Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте
РФ готовится к наступлению / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления политолога:

  • Ситуация в российской экономике ухудшается
  • Путин верит, что летом состоится масштабное наступление России
  • Из-за этого он не спешит проводить мирные переговоры

Ситуация в экономике страны-агрессора России становится хуже. Однако диктатор Владимир Путин верит, что он еще имеет возможность сделать один серьезный шаг. Об этом заявил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в комментарии 24 Каналу.

По его словам, с точки зрения логики Путин должен был бы уже садиться за мирные переговоры и выводить предприятия из-под санкций, чтобы не добить экономику, но он готов подождать.

видео дня

По мнению политолога, сейчас Россия сосредоточена на летней наступательной кампании.

"Скорее всего, никакого прекращения огня и мирных переговоров летом не будет", - подчеркнул он.

Сазонов также добавил, что российский диктатор верит, что летом состоится масштабное наступление России, в результате которого удастся что-то захватить.

"Возможно, он ставит цель полностью оккупировать Донецкую область. Путин грезит тем, чтобы войти в российские учебники по истории как "собиратель земель"", - отметил он.

Кроме того, военнослужащий ВСУ подчеркнул, что летняя кампания будет достаточно тяжелой.

"Возможно, самой тяжелой со времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится. А уже осенью переговоры состоятся. Может, ближе к концу осени, когда экономическая ситуация в России станет крайне тяжелой", - подытожил Сазонов.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России потеряла инициативу после сотен неудачных штурмов на Лиманском направлении, поэтому теперь вынуждена искать другие направления для ударов.

Аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Липцы Харьковской области.

Кроме того, в сводке Института изучения войны отмечается, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.

Читайте также:

Кто такой Кирилл Сазонов?

Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины.

Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины война России и Украины Фронт российское наступление
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

17:11Экономика
Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под Киевом

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под Киевом

16:55Украина
Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

16:30Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Когда появилось название Украина и украинская нация - неожиданное открытие историков

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

Украину накроет снег и мороз: синоптики назвали регионы

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

Последние новости

17:20

Советский космический корабль может упасть на Землю: есть ли Украина в зоне риска

17:19

Тихие "убийцы" роз: как отличить дикие побеги от базальных и спасти кустВидео

17:11

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

17:10

Кто реально победил нацизм и почему роль россиян наименьшая - неожиданное открытиеВидео

16:55

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под КиевомВидео

Война в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - МорозовВойна в Украине может затихнуть в 2026 году, но затянется, как у Индии с Пакистаном - Морозов
16:30

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

16:24

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

16:23

Россияне в истерике: Гузеева сбежала из России

16:19

Весенний праздник Николая Чудотворца: что сделать, чтобы началась "белая полоса"

Реклама
16:13

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

16:13

Как за 10 дней вырастить микрозелень: садовод поделился необычным способомВидео

16:04

Барбекю или шашлыки могут обернуться проблемами: врач предупредила об опасности

15:47

Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте

15:33

"Воздушная тревога, выстрелы вокруг": раскрыт сценарий удара по Москве 9 мая

15:31

Что будет с ценами на яйца в мае: аналитик удивил прогнозом

15:28

Путин остался без ПВО накануне парада, Москва почти неприкрыта - Жданов

15:11

Не просто нежность: почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяевВидео

15:06

Жених Никитюк показал ведущую без макияжа и раскрыл секрет их знакомства

14:47

Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

14:45

Часть Украины может остаться без газа - в чем причина

Реклама
14:32

Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

14:27

Враг притих: в ВСУ рассказали о разгроме РФ на одном из ключевых направлений

14:08

Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось

14:00

Гороскоп на завтра 9 мая: Овнам - сумасшедший день, Девам - большая прибыль

14:00

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для Киева

13:52

Результаты утренних выборов Папы Римского: какой дым поднялся над Ватиканом

13:51

Соблюдает ли РФ режим тишины: Сибига сделал жесткое заявление о "перемирии"

13:41

"Мой бывший": Каменских публично обратилась к Потапу и сделала громкое заявление

13:27

Парад Путина не спасет: Морозов назвал три главных фактора провала Кремля

13:14

Почему перемирие между Украиной и РФ невозможно: ISW назвали главное препятствие

13:10

Два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков: какая причина

12:45

Слышали все, но ответ знают единицы: откуда появляется шум моря в ракушке

12:40

Хэппи-энд с сюрпризом: Козловский после "Пина колады" обратился со сцены к Кондратюку

12:28

Путин обвинил еще две страны в войне в Украине и получил резкий ответ

12:24

В российском Татарстане масштабный пожар на заводе КамАЗ - что известноВидео

12:23

Удар по Киеву Орешником: что не так с планом Путина

12:07

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

11:58

"Заводить с ним ребёнка": молодая певица заговорила о романе с Киркоровым

11:47

Испугался украинских дронов и выстрелил: в Крыму умер полковник МВД РФ

11:36

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Реклама
11:25

Принц Гарри попал в черный список: источники раскрыли правду

11:23

Подорожают ли овощи и фрукты в Украине: стало известно, как изменятся цены

11:03

Китайский гороскоп на завтра 9 мая: Петухам - скандалы, Драконам - разочарования

11:01

В ВСУ прокомментировали идею создания демилитаризованной зоны между Украиной и РФ

10:59

Киев провел переговоры с Уиткоффом и Келогом о 30-дневном перемирии: что известно

10:45

Под видом "перемирия": Братчук сказал, к чему готовятся россияне на фронте

10:16

Почему украинский ранний картофель в 3-4 раза дороже импортного: эксперты объяснили

10:09

Разминировал русские бомбы под Изюмом: в Украине погиб экс-солдат армии Британии

09:49

ВСУ провели масштабную операцию: удалось отбросить врага подальше от Харькова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять