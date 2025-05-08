Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте

Россия сосредоточена на летней наступательной кампании.

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РФ готовится к наступлению / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления политолога:

Ситуация в российской экономике ухудшается

Путин верит, что летом состоится масштабное наступление России

Из-за этого он не спешит проводить мирные переговоры

Ситуация в экономике страны-агрессора России становится хуже. Однако диктатор Владимир Путин верит, что он еще имеет возможность сделать один серьезный шаг. Об этом заявил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в комментарии 24 Каналу.

По его словам, с точки зрения логики Путин должен был бы уже садиться за мирные переговоры и выводить предприятия из-под санкций, чтобы не добить экономику, но он готов подождать.

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По мнению политолога, сейчас Россия сосредоточена на летней наступательной кампании.

"Скорее всего, никакого прекращения огня и мирных переговоров летом не будет", - подчеркнул он.

Сазонов также добавил, что российский диктатор верит, что летом состоится масштабное наступление России, в результате которого удастся что-то захватить.

"Возможно, он ставит цель полностью оккупировать Донецкую область. Путин грезит тем, чтобы войти в российские учебники по истории как "собиратель земель"", - отметил он.

Кроме того, военнослужащий ВСУ подчеркнул, что летняя кампания будет достаточно тяжелой.

"Возможно, самой тяжелой со времен полномасштабного вторжения. Мы это понимали зимой. Мы готовы. Считаю, что у Путина ничего не получится. А уже осенью переговоры состоятся. Может, ближе к концу осени, когда экономическая ситуация в России станет крайне тяжелой", - подытожил Сазонов.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, старший лейтенант, спикер 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ Ростислав Ящишин заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России потеряла инициативу после сотен неудачных штурмов на Лиманском направлении, поэтому теперь вынуждена искать другие направления для ударов.

Аналитики DeepState сообщили, что Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Липцы Харьковской области.

Кроме того, в сводке Института изучения войны отмечается, что Силы обороны Украины, вероятно, продвинулись в Курской области, в частности в районе поселка Теткино, что на территории РФ.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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