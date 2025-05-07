РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

ВСУ столкнулись с серьезным вызовом.

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Продвижение РФ на фронте / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, Минобороны РФ

Главное из заявления эксперта:

Враг имеет продвижение в сторону Константиновки

Россиянам удалось продвинуться через "Пасхальное перемирие"

Лиманское направление также является угрожающим

Сейчас в Украине есть два участка фронта, где ситуация развивается в наиболее кризисном формате для Сил обороны. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам, первый участок - это стык между двумя украинскими группировками. Одна из них защищает Покровско-Мирноградскую агломерацию, а другая - воюет в районе Торецка.

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"Именно в стык между этими двумя формированиями враг смог эффективно атаковать и сейчас имеет продвижение в сторону Константиновки. И это серьезный вызов. Мы теряем территории и создаем на перспективу серьезную проблему для наших защитников там", - сказал он.

Эксперт добавил, что россиянам удалось там продвинуться, в частности, из-за "Пасхального перемирия", которое длилось в апреле.

"Россияне за это время подтянули достаточно сил и средств, чтобы неожиданно атаковать украинские позиции", - подчеркнул он.

Селезнев также подчеркнул, что второе угрожающее направление на фронте сейчас - Лиманское.

"Враг не только имеет там продвижение тактического уровня. Я вижу, какое количество сил и средств враг там сосредотачивает, чтобы масштабировать свои действия. Пытаясь создать еще один плацдарм, откуда он будет атаковать нашу городскую агломерацию, включающую Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - подытожил военный эксперт.

Константиновка / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, военный аналитик Константин Машовец заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России проводит перегруппировку подразделений, действующих на Купянском направлении.

Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают атаковать группировки страны-агрессора России у населенного пункта Теткино, что на территории противника.

В то же время, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении и кое-где перехватить тактическую инициативу.

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Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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