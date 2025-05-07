РФ хочет создать еще один плацдарм на фронте: какие города под угрозой

Главное из заявления эксперта:
- Враг имеет продвижение в сторону Константиновки
- Россиянам удалось продвинуться через "Пасхальное перемирие"
- Лиманское направление также является угрожающим
Сейчас в Украине есть два участка фронта, где ситуация развивается в наиболее кризисном формате для Сил обороны. Об этом заявил военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.
По его словам, первый участок - это стык между двумя украинскими группировками. Одна из них защищает Покровско-Мирноградскую агломерацию, а другая - воюет в районе Торецка.
"Именно в стык между этими двумя формированиями враг смог эффективно атаковать и сейчас имеет продвижение в сторону Константиновки. И это серьезный вызов. Мы теряем территории и создаем на перспективу серьезную проблему для наших защитников там", - сказал он.
Эксперт добавил, что россиянам удалось там продвинуться, в частности, из-за "Пасхального перемирия", которое длилось в апреле.
"Россияне за это время подтянули достаточно сил и средств, чтобы неожиданно атаковать украинские позиции", - подчеркнул он.
Селезнев также подчеркнул, что второе угрожающее направление на фронте сейчас - Лиманское.
"Враг не только имеет там продвижение тактического уровня. Я вижу, какое количество сил и средств враг там сосредотачивает, чтобы масштабировать свои действия. Пытаясь создать еще один плацдарм, откуда он будет атаковать нашу городскую агломерацию, включающую Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку", - подытожил военный эксперт.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, военный аналитик Константин Машовец заявил, что оккупационная армия страны-агрессора России проводит перегруппировку подразделений, действующих на Купянском направлении.
Аналитики американского Института изучения войны сообщили, что украинские военные продолжают атаковать группировки страны-агрессора России у населенного пункта Теткино, что на территории противника.
В то же время, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что благодаря мужеству и умелым действиям воинов Сил обороны удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении и кое-где перехватить тактическую инициативу.
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Кто такой Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
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