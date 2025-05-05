Враг готовит провокации к 9 мая: партизаны рассекретили циничный замысел россиян

Партизаны предупреждают о возможных терактах на временно оккупированных территориях Украины.

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В АТЕШ рассказали о замысле спецслужб Кремля на 9 мая / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Вкратце:

ФСБ готовит провокации на 9 мая на территории России и ВОТ Украины

В терактах РФ хочет обвинить движения сопротивления путинскому режиму

К 9 мая ФСБ может устроить ряд провокаций в России и на временно оккупированных территориях. О возможных терактах предупреждает партизанское движение АТЕШ.

"Агенты движения АТЕШ из различных силовых структур РФ передают информацию о том, что российские спецслужбы планируют провокации на 9 мая с целью обвинить в них движения сопротивления путинскому ра**истскому режиму. Речь идет о возможных терактах против мирного населения как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях Украины", - говорится в сообщении. видео дня

Партизаны отмечают, что это классическая методичка ФСБ, которую спецслужбы неоднократно использовали. В то же время в АТЕШ отметили, что их деятельность направлена исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры, а не против гражданского населения.

"Движение АТЕШ действует исключительно против оккупационных войск и военной инфраструктуры. Мы не воюем с мирными людьми - мы действуем в интересах простых граждан. Именно поэтому враг боится нас и пытается нас очернить", - подчеркнули в движении сопротивления.

Парад в Москве 9 мая - последние новости

Как писал Главред, перед военным парадом на 9 мая в Москву стянули 280 средств противовоздушной обороны. По словам военного журналиста Андрея Цаплиенко, дополнительные системы ПВО перебрасывали даже из регионов, в частности - Казани и Грозного.

Напомним, 5 мая в Москве и Подмосковье у местных жителей появились проблемы с мобильной связью и интернетом. В СМИ предполагают, что это напрямую связано с репетицией парада к 5 мая.

Также известно, что российские "власти" временно оккупированного Севастополя отменили парад на 9 мая "из соображений безопасности". В материале The Telegraph говорится, что торжества в Севастополе отменили после уничтожения двух истребителей Су-30 в Новороссийске.

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Движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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