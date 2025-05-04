Не для парада: эксперт раскрыл истинную цель 'перемирия' Путина на 9 мая

Объявленное так называемое трехдневное "перемирие" Путина будет настоящим спектаклем для Трампа.

https://glavred.info/world/ne-dlya-parada-ekspert-raskryl-istinnuyu-cel-peremiriya-putina-na-9-maya-10661630.html Ссылка скопирована

Браудер рассказал, зачем Путин объявил о 3-дневном прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Вкратце:

Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы"

Трехдневным перемирием кремлевский лидер хочет выиграть для себя немного времени, чтобы сохранить отношения с Трампом

Российский диктатор Владимир Путин объявил о трехдневном "перемирии" до 9 мая. Майское прекращение огня похоже на манипуляцию кремлевского лидера, который хочет, чтобы парад в Москве прошел спокойно. Однако у объявленного "перемирия" может быть другая мотивация. Об этом сообщил гендиректор Hermitage Capital Management Уильям Браудер в комментарии 24 Каналу.

Уильям Браудер считает, что любые заявления кремлевского диктатора о перемирии стоит игнорировать, ведь это ложь. Потому, что даже на Пасху россияне не придерживались объявленного прекращения огня.

видео дня

По мнению Браудера, Путин, вероятно, заявляет о майском "перемирии" для того, чтобы попытаться выиграть для себя еще немного времени, чтобы сохранить отношения с Трампом.

Путин также надеется, что в дальнейшем давление со стороны США будет направлено на Зеленского, а не на него.

Кроме того, гендиректор отметил, что проблема заключается в том, что создается впечатление, что Трамп испытывает определенную симпатию к лидеру Кремля и, вероятно, рассматривает возможность сотрудничества с ним как с бизнес-партнером.

"Я думаю, что Трамп ищет любые позитивные сигналы, чтобы можно было сказать, что все идет по его плану", - добавил Уильям Браудер.

Перемирие Путина на 9 мая - что известно

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" в честь празднования "Дня победы". По приказу лидера Кремля, "перемирие" объявили в период с 00:00 8 мая и до 00:00 в ночь на 11 мая. В это время оккупанты должны полностью прекратить бои на фронте и атаки по территории Украины.

В то же время Дональд Трамп считает, что нужно добиваться полного и длительного прекращения войны, а не короткие паузы. Кэролайн Левитт из Белого дома выразила разочарование действиями обоих президентов и призвала к диалогу.

Недавно в Минобороны Британии заявили, что анонсированное Путиным трехдневное "перемирие" во время празднования 9 мая имеет пропагандистский характер. Оно является попыткой России показать свою якобы открытость к переговорам, ограничить Украину в возможности осуществлять дальнобойные удары и при этом сохранить свои позиции на фронте.

Читайте также:

Кто празднует 9 мая? До 2014 года - вооруженного нападения России на Украину - украинское общество вместе с другим странами бывшего СССР отмечало День Победы 9 мая. Впрочем, это неправильная дата окончания Второй мировой, которой пользовался коммунистический режим, а ныне - кремлевская пропаганда. Уже во время полномасштабного вторжения Украина отказалась от советско-российского нарратива и отмечает День памяти и примирения 8 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред