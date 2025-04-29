'Украина уже согласилась, очередь за Путиным': у Трампа сделали заявление о перемирии

Прекращать огонь всего на три дня, как предложил Путин - это абсурд, подчеркнул Келлог.

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У Трампа сделали заявление о перемирии/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скрин с видео

Кратко:

Кит Келлог резко ответил на идею Путина о перемирии 8, 9 и 10 мая

Он подчеркнул, что нужно перемирие минимум на 30 дней

Кэллог заявил, что Украина уже согласилась на это, очередь за Путиным

Перемирие на три дня 8, 9 и 10 мая, которое предложил российский диктатор Владимир Путин - это абсурдная идея.

Огонь нужно прекращать как минимум на 30 дней. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в эфире Fox News.

видео дня

Келлог напомнил, что Соединенные Штаты Америки предложили Украине 22 конкретных шага для завершения войны между Украиной и страной-агрессором Россией. По его словам, к таким шагам "пришли после откровенных, прямолинейных и сложных переговоров" с украинской стороной.

Украине понравились не все идеи, но "никому не нравится финальная версия соглашения и так обычно бывает в переговорах", отметил спецпосланник Трампа.

"А идея трехдневного перемирия - абсурдная. Президент (Трамп - ред.) хочет постоянное всеобъемлющее прекращение огня - на суше, в воздухе, на море, включая инфраструктуру - минимум на 30 дней, с возможностью продления", - подчеркнул Келлог.

Он напомнил, что Киев уже согласился на такое предложение. По его словам, теперь очередь за российским диктатором Путиным.

"Если посмотреть на все, с чем украинцы готовы сотрудничать, то теперь дело за россиянами, за Путиным. То есть у нас одна сторона согласилась, теперь нужно поговорить с другой стороной. И я думаю, что мы близки к этому", - сказал Келлог.

Кит Келлог/ скрин

Смотрите видео с заявлением Кита Келлога:

Объявление Россией перемирия на 9 мая - что известно

Как сообщал Главред, Путин объявил новое "перемирие" в войне в честь празднования "Дня победы" (9 мая). Российские войска должны прекратить все боевые действия на несколько дней.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на путинское перемирие. В своем обращении Зеленский назвал это попыткой манипуляций. Президент отметил, что это лишь желание Путина обеспечить себе тишину на время парада.

В ISW сказали, зачем Путину "перемирие" на День победы. "Пасхальное перемирие" оккупанты использовали для обстрелов и разведки передовых украинских позиций.

Также в ООН отреагировали на путинское "перемирие". В ООН заявили, что хотят видеть окончание войны России против Украины на основе международного права и устава организации.

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Кто такой Кит Келлог? Кит Келлог – американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке – Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предполагать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическую заморозку войны.

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