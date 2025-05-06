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РФ взяла паузу: в ВМС рассказали о поражении врага над Черным морем

Анна Косик
6 мая 2025, 12:37
613
Украина приобретает все больше пространства для действий в Черном море.
Плетенчук, Су-30
Поражение истребителей стало ударом для РФ / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

Что сказал Плетенчук:

  • Россия изменила поведение на Черным морем после потери двух истребителей
  • Командование РФ вынуждено было взять тактическую паузу
  • Украина может отобрать у России контроль над воздушным пространством

Украинские разведчики во взаимодействии с другими структурами уничтожили два истребителя Су-30 страны-агрессора России над Черным морем, в результате чего оккупантам пришлось взять тактическую паузу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он утверждает, что поражение двух истребителей стало большой потерей для противника, поэтому командованию РФ не осталось ничего другого, кроме как остановиться для обдумывания следующих действий.

видео дня

Скорее всего, противник после оперативной паузы начнет больше внимания уделять массовому применению дронов, которые россияне и без того активно используют для массовых атак Украины.

Но оккупанты потеряли доминирование в море и теперь под угрозой оказался их контроль над воздушным пространством, поэтому это создает новую реальность, в которой Украина приобретает больше пространства для последующих действий.

"Если эта тенденция закрепится, если будет развитие этого кейса, то для россиян это будет очередным довольно серьезным вызовом", - добавил представитель ВМС ВСУ.

Сбитие российских Су-30 - что известно

Напомним, Главред писал, что спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма.

Глава ГУР Кирилл Буданов позже заявил, что украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, использовав три беспилотных катера Magura-7 в атаке. Экипаж одного из них был подобран гражданским судном в Черном море, а второй, предварительно, погиб.

дрон Magura инфографика
Magura / Инфографика: Главред

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Что известно о Дмитрии Плетенчуке?

Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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