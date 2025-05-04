Экипаж погиб: Буданов рассказал новые детали сбития российских Су-30

Глава украинской разведки назвал успешную операцию историческим моментом.

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Украинские разведчики сбили два многоцелевых истребителя Су-30 / Колаж: Главред, фото: Минобороны России, УНИАН

Что сказал Буданов:

Сбитие российских самолетов стало историческим моментом

ГУР использовало три беспилотных катера Magura V7 в атаке

Экипаж одного из Су-30 не выжил

Украинские военные сбили два многоцелевых истребителя Су-30 Flanker, использовав три беспилотных катера Magura-7 в атаке. Глава ГУР Кирилл Буданов поделился с The War Zone деталями операции.

По его словам, в российские самолеты попали ракеты класса "воздух-воздух" с инфракрасным наведением AIM-9 Sidewinder. Это стало первым случаем, когда истребители были сбиты беспилотными катерами, с которых использовали AIM-9 для уничтожения противника.

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Буданов отметил, что сбитие Су-30 является историческим моментом и пояснил, что дроны Magura V7, которые использовали разведчики, являются вариантом Magura V5 для ПВО.

Глава ГУР также рассказал о судьбе экипажей российских истребителей. Первый из них выжил и был подобран гражданским судном в Черном море, а второй, предварительно, погиб.

Дрон Magura / Инфографика: Главред

Сбитие российских Су-30 - что известно

Как писал Главред, спецподразделение ГУР МО Украины во взаимодействии с СБУ и Силами обороны Украины 2 мая 2025 года успешно ликвидировали российский Су-30. Сбитие произошло в Черном море и официально стало первым в мире уничтожением боевого самолета морским дроном.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные уничтожили второй за сутки самолет российских оккупантов. Его ликвидировали на территории временно оккупированного Крыма.

Военный эксперт Андрей Крамаров, в свою очередь, назвал уничтожение российского истребителя Су-30 над Черным морем с помощью морского дрона Magura ракетой Р-73, которую изначально предназначали исключительно для установки на истребителях, не просто историческим, а по-настоящему выдающимся событием.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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