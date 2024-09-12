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"Уникальное событие": как Украине удалось сбить Су-30 СМ над Черным морем - Defense Express

Юрий Берендий
12 сентября 2024, 21:42
237
Сбитие российского Су-30 СМ над Черным морем является уникальным событием, ведь требует большого мастерства от оператора ПЗРК, отметили в Defense Express.
'Уникальное событие': как Украине удалось сбить Су-30 СМ над Черным морем - Defense Express
Как Украине удалось сбить Су-30 СМ над Черным морем - Defense Express / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео

11 сентября бойцы Главного управления разведки сбили российский истребитель Су-30СМ над Черным морем с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. На борту самолета находились два пилота, вероятно, ни один из них не выжил. О том, как был сбит российский Су-30 СМ рассказал в эфире 24 канала главный редактор Defense Express Олег Катков.

По словам Олега Каткова, это событие является уникальным. Как отметил главный редактор Defense Express, украинские военные впервые смогли сбить самолет из ПЗРК, находясь на легкой моторной лодке в открытом море.

"Надо понимать, насколько это сложно, потому что сбивание самолета, или вообще любого летательного аппарата, с ПЗРК это очень высокое мастерство. Когда речь идет об отражении нападения именно самолета, то за считанные секунды необходимо не только принять решение, но и осуществить всю подготовку к пуску, навестись", - сказал Катков.

видео дня

В Defense Express также указали, что российские истребители Су-30СМ, которые используются на поле боя, оснащены западной авионикой, преимущественно французского происхождения.

Хотя Россия объявила о плане импортозамещения этих компонентов, вопрос их обслуживания остается актуальным, особенно после потери доступа к западным технологиям из-за санкций после начала полномасштабной войны.

"Страна-агрессор действительно использовала огромное количество западных компонентов в своем вооружении, в частности в истребителях. К примеру, в Су-30СМ устанавливались мониторы от французской компании Thales и другая бортовая аппаратура", - отметил главный редактор Defense Express.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Уничтожение российского Су-30 СМ над Черным морем - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 сентября вблизи Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ, который осуществлял пуски ракет Х-31П по Одесской области, сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер". По данным проекта, Су-30СМ вместе с Су-35 действовал над морем к северу от Севастополя, запуская ракеты Х-31П по материковой Украине. После четвертого пуска Су-30СМ внезапно исчез с радаров.

Позже бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Украины подтвердили, что сбили этот самолет в Черном море с помощью ПЗРК.

Аналитики Defense Express предполагают, что украинские силы могли сбить самолёт также с ЗРК Patriot или истребителем F-16, соглашаясь в этом с польскими экспертами.

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