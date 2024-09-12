Монголия поплатилась за отказ ареста Путина: громкое заявление МИД

В Киев из Улан-Батора "по вызову украинской стороны" прибыла гендиректор департамента Европы и Африки МИД Монголии.

https://glavred.info/ukraine/mongoliya-poplatilas-za-otkaz-aresta-putina-gromkoe-zayavlenie-mid-10596590.html Ссылка скопирована

Украина сделала громкое заявление после отказа Монголии арестовать Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Из-за отказа выполнить ордер Международного уголовного суда на арест диктатора Владимира Путина демарш монгольской стороне объявлен Министерством иностранных дел.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД, в Киев из Улан-Батора "по вызову украинской стороны" прибыла генеральный директор департамента Европы и Африки МИД Монголии Ганхуурай Баттунгалаг.

"До монгольской стороны доведено глубокое разочарование Украины отказом Монголии как страной-подписанткой Римского статута выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест Путина во время его пребывания на территории страны", – говорится в заявлении. видео дня

При этом украинские дипломаты также пообещали учитывать решение Монголии "в дальнейшей политике по развитию двусторонних отношений".

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что надеются на шаги со стороны Монголии для "восстановления конструктивного характера традиционно дружественных украинско-монгольских отношений".

Ордер на арест Владимира Путина Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Скандал с визитом Путина в Монголию - последние новости по теме

Как сообщалось, визит Путина в Монголию стал первым визитом в государство-участника Римского статута МУС после того, как в марте 2023 года суд выдал ордер на его арест из-за причастности к похищению украинских детей.

Ранее в ЕС потребовали от Монголии ареста Путина по ордеру МУС. Монголия является государством-участником Римского статута МУС с 2002 года, напомнила Набила Массрали.

Напомним, ранее в МИД заявили, что Монголия делит с Путиным ответственность за преступления. Монголия позволила обвиняемому преступнику избежать правосудия, подчеркнул Георгий Тихий.

Читайте еще:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред