В ЕС требуют от Монголии ареста Путина по ордеру МУС: громкое заявление Брюсселя

В Европейском союзе ожидают, что Монголия, будучи участником Римского cтатута Международного уголовного суда, выполнит свои обязательства относительно действующего ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.
"Монголия является государством-участником Римского статута МУС с 2002 года. С учетом правовых обязательств, которые он влечет за собой, мы выразили свою обеспокоенность по поводу визита (Путина – ред.) и четко изложили позицию МУС через нашу делегацию в Монголии. Конечно, ЕС поддерживает расследование прокурора МУС в Украине, и мы призываем все государства-участники к полному сотрудничеству", - заявила в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Набила Массрали.
Представитель внешнеполитической службы Европейского Союза также отметила, что в ЕС осведомлены о предстоящем визите.
"Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Однако в отношении Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом за незаконную депортацию и перемещение тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию", - добавила Массрали.
Что такое Международный уголовный суд
МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.
Ордер на арест Путина - последние новости по теме
Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.
Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ
Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.
Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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