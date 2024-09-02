В ЕС требуют от Монголии ареста Путина по ордеру МУС: громкое заявление Брюсселя

Монголия является государством-участником Римского статута МУС с 2002 года, напомнила Набила Массрали.

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В ЕС требуют от Монголии арестовать Владимира Путина / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

В Европейском союзе ожидают, что Монголия, будучи участником Римского cтатута Международного уголовного суда, выполнит свои обязательства относительно действующего ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

"Монголия является государством-участником Римского статута МУС с 2002 года. С учетом правовых обязательств, которые он влечет за собой, мы выразили свою обеспокоенность по поводу визита (Путина – ред.) и четко изложили позицию МУС через нашу делегацию в Монголии. Конечно, ЕС поддерживает расследование прокурора МУС в Украине, и мы призываем все государства-участники к полному сотрудничеству", - заявила в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Набила Массрали.

Представитель внешнеполитической службы Европейского Союза также отметила, что в ЕС осведомлены о предстоящем визите.

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"Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и все другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Однако в отношении Путина действует ордер на арест, выданный Международным уголовным судом за незаконную депортацию и перемещение тысяч украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию", - добавила Массрали.

Что такое Международный уголовный суд МУС — первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии. Учреждён на основе Римского статута. Резиденция суда размещена в Гааге, Нидерланды, пишет Википедия.

Ордер на арест Путина - последние новости по теме

Ранее был анонсирован первый визит Владимира Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда. Диктатор РФ Владимир Путин 3 сентября посетит с официальным визитом Монголию, которая ранее подписала Римский статут Международного уголовного суда.

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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