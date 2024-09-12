ВСУ могли применить F-16 по росавиации возле Крыма: все подробности

Украинские войска могли сбить Су-30 российских оккупантов над Черным морем из ЗРК Patriot или - применив истребитель F-16, считают аналитики Defense Express. В этом эксперты соглашаются с польскими коллегами.
Аналитики обращают внимание, что российский борт вышел за 75 километров от береговой линии, а на такую дистанцию до вражеских целей якобы достают только два средства поражения, имеющиеся на вооружении у ВСУ, - ЗРК Patriot или F-16.
Су-30 мог быть потерян при взрыве ракеты Х-31П, которую и сам запускал.
Эксперты отмечают, что это пока одна из многочисленных и не подтвержденных версий, которые циркулируют в Сети. Однако для польских властей это могло бы стать веской причиной присоединиться к работе украинской ПВО по сбитию российских целей, которые летят в сторону Польши.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
Потеря россиянами Су-30 - главное
Напомним, в ночь на 11 сентября неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Он выполнял пуски ракет Х-31П по Одесской области.
Су-30СМ вместе с Су-35 находился над морем к северу от Севастополя, где проводил пуски ракет Х-31П по территории материковой Украины. После запуска 4 из 6 ракет Су-30СМ внезапно исчез с радаров.
Впоследствии в ГУР подтвердили поражение российского самолета. Су-30СМ принадлежал 43-му отдельному морскому авиационному полку ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки. Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.
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