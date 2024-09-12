Альтернативы нет: у Зеленского впервые рассказали детали о 'плане победы' Украины

План победы Украины, который состоит из четырех пунктов может заставить Россию сесть под принуждением за стол переговоров, отметил советник главы ОП.

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У Зеленского впервые рассказали новые детали о "плане победы" Украины / Коллаж Главред, фото: Офис президента, УНИАН, 4 отдельная танковая бригада

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности "плана победы" Украины, цель которого - заставить Россию завершить войну путем дипломатии. Об основных составляющих этого плана рассказал в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что переговоры, в которых Россия будет продолжать свое нынешнее агрессивное поведение, невозможны. В таком случае Россия просто будет пытаться избежать поражения в войне.

Он также подчеркнул, что никакие мирные планы, которые могут быть предложены без участия Украины, не являются приемлемыми. Четкая позиция Украины является основой, через которую будут решаться все вопросы. План победы Украины является единственной платформой для реализации всех задач.

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"Никаких мирных формул Бразилии, Китая или других стран не может существовать", - отметил Подоляк.

Он добавил, что план победы содержит четыре основных пункта:

наступление на Курскую область,

обеспечение глобальной безопасности,

принуждение России к завершению войны,

стабилизация экономики Украины.

Он также включает математически обоснованные элементы:

Цели для уничтожения, что значительно повлияет на ресурсные возможности России;

Количество российских солдат, которое необходимо ликвидировать, что будет иметь социальные последствия;

Территории, по которым нужно наносить удары.

"Россия понимает силу, поэтому необходимы только инструменты принуждения. Это не то, что Курская операция должна улучшить позиции в начале какого-то мифического переговорного процесса. Нет и не будет никаких кулуарных переговорных процессов с Россией, или Минских подковерных договоренностей, - сказал советник председателя ОПУ.

По его словам, Россия готова сесть за стол переговоров и вести себя более адекватно только под принуждением. Это принуждение может быть обеспечено математически обоснованным количеством техники, эффективное использование которой Украина продемонстрировала во время Курской операции.

Подоляк добавил, что масштабные и систематические удары по глубине России существенно повлияют на восприятие войны в социальных слоях страны-агрессора. Это станет другим типом давления на путинский режим, что повлечет панические настроения.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Что известно о "плане победы" Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский сообщил, что во время встречи с делегацией Конгресса США обсуждали план победы для Украины. Глава государства отметил, что все этапы этого плана будут переданы президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Дональду Трампу и Камале Харрис.

План победы Украины будет представлен перед вторым Саммитом мира и имеет целью заставить Российскую Федерацию вывести свои войска и прекратить войну.

Учитывая сложную ситуацию на фронте и возможное сокращение военной помощи от ключевых союзников, президент Украины Владимир Зеленский разрабатывает собственный план действий для завершения войны этой осенью. Он рассчитывает на международное давление на Россию, чтобы достичь мира на приемлемых для Украины условиях, сообщает испанское издание EFE.

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