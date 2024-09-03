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Украина передаст США план победы: Олещук назвал главную цель Киева

Анна Ярославская
3 сентября 2024, 10:08
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Как считает Олещук, сложно предсказать, как могут отреагировать Байден, Харрис или Трамп на план Украины.
Петр Олещук, ВСУ, США
Петр Олещук прокомментировал план победы Украины и сказал, в чем его цель / Коллаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, ОПУ, 4 танковая бригада

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить Соединенным Штатам план победы в войне с Россией. Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что этот документ может стать своеобразным ответом критикам, однако главная цель в том, чтобы добиться ограничений по ударам американским оружием по территории страны-агрессора РФ.

По словам Зеленского, в плане очерчены вопросы относительно операции Сил обороны Украины в Курской области, стратегического места украинского государства в мировой безопасности, дипломатического принуждения России к миру, а также экономический аспект. Документ должны передать действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на президентский пост - Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Конечно, план, о котором сказал Владимир Зеленский, в полном объеме публиковать никто не будет. По моему мнению, план Украины - это, в первую очередь, ответ на упреки определенных представителей американских политических элит и конгрессменов в адрес Белого дома по поводу того, как администрация Байдена видит дальнейшее развитие ситуации в войне России против Украины", - написал Олещук в колонке на Главреде.

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"Но главная цель плана Киева - добиться отмены ограничений по применению американского оружия для ударов по территории России. Чтобы уговорить Штаты, Украина предложит соответствующий план с инициативами", - считает политолог.

По его словам, сейчас сложно предсказать, как могут отреагировать Байден, Харрис или Трамп на план Украины.

"Скорее всего, все ограничатся общими обтекаемыми заявлениями: демократы скажут, что они поддерживают Украину на пути к демократии, а Трамп снова заявит о способности завершить войну в случае своего избрания президентом. Реакцию американских политиков пока можно рассматривать только гипотетически. Пока неизвестно, как все будет происходить. Украина к продвижению своих интересов может привлечь известных американских политиков, чтобы план Киева попал в американский предвыборный процесс. И тогда реакцию будет прогнозировать еще гораздо труднее", - резюмировал политолог.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.


Удары по России западным оружием

США предоставили Украине разрешение бить западным вооружением по приграничным территориям, однако вопрос об ударах непосредственно по стране-агрессору России все еще остается открытым.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина "выбивает" от США судьбоносное решение. Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Он подчеркнул, что такое решение сможет изменить ход войны.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров во время рабочей поездки в США предоставили американским чиновникам список целей в России для ударов ракетами ATACMS.

США сдерживаются относительно предоставления разрешения Украине бить вглубь российской территории из-за угрозы ядерной эскалации со стороны Кремля, заявил экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

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