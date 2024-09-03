Украина передаст США план победы: Олещук назвал главную цель Киева

Как считает Олещук, сложно предсказать, как могут отреагировать Байден, Харрис или Трамп на план Украины.

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Петр Олещук прокомментировал план победы Украины и сказал, в чем его цель / Коллаж: Главред, фото: Facebook Петро Олещук, ОПУ, 4 танковая бригада

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский намерен предоставить Соединенным Штатам план победы в войне с Россией. Политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко Петр Олещук считает, что этот документ может стать своеобразным ответом критикам, однако главная цель в том, чтобы добиться ограничений по ударам американским оружием по территории страны-агрессора РФ.

По словам Зеленского, в плане очерчены вопросы относительно операции Сил обороны Украины в Курской области, стратегического места украинского государства в мировой безопасности, дипломатического принуждения России к миру, а также экономический аспект. Документ должны передать действующему президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на президентский пост - Камале Харрис и Дональду Трампу.

"Конечно, план, о котором сказал Владимир Зеленский, в полном объеме публиковать никто не будет. По моему мнению, план Украины - это, в первую очередь, ответ на упреки определенных представителей американских политических элит и конгрессменов в адрес Белого дома по поводу того, как администрация Байдена видит дальнейшее развитие ситуации в войне России против Украины", - написал Олещук в колонке на Главреде.

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"Но главная цель плана Киева - добиться отмены ограничений по применению американского оружия для ударов по территории России. Чтобы уговорить Штаты, Украина предложит соответствующий план с инициативами", - считает политолог.

По его словам, сейчас сложно предсказать, как могут отреагировать Байден, Харрис или Трамп на план Украины.

"Скорее всего, все ограничатся общими обтекаемыми заявлениями: демократы скажут, что они поддерживают Украину на пути к демократии, а Трамп снова заявит о способности завершить войну в случае своего избрания президентом. Реакцию американских политиков пока можно рассматривать только гипотетически. Пока неизвестно, как все будет происходить. Украина к продвижению своих интересов может привлечь известных американских политиков, чтобы план Киева попал в американский предвыборный процесс. И тогда реакцию будет прогнозировать еще гораздо труднее", - резюмировал политолог.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.



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