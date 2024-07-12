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Изменится ход войны: Украина "выбивает" от США судьбоносное решение - Ермак

Ангелина Подвысоцкая
12 июля 2024, 02:27
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Украина пытается добиться от США разрешения бить западным оружием по тылу РФ.
Изменится ход войны: Украина 'выбивает' от США судьбоносное решение - Ермак
Разрешение бить по тылу РФ изменит ход войны / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/kpszsu, president.gov.ua

Украина пытается добиться от США разрешения на применение дальнобойного оружия для ударов по российскому тылу. Такое решение сможет изменить ход войны. В этом убежден глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает Европейская правда.

Он считает это ключевым изменением, которое должны воплотить западные партнеры Украины. Именно тогда будут возможны изменения на линии фронта, говорит Ермак.

"Я считаю, что это станет реальным геймченджером (переломным моментом - Главред) и я надеюсь, что партнеры поймут это как можно быстрее", - добавил он.

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Руководитель ОП напомнил, что РФ не ставит перед собой никаких ограничений, даже нанося удары по детским больницам, школам и детсадам в Украине.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Удары по территории РФ западным вооружением - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в США прокомментировали использование Силами обороны Украины американских ракет ATACMS для удара по временно оккупированному Крыму, отметив, что благодаря действиям ВСУ были уничтожены вражеские зенитно-ракетные комплексы. Об этом во время брифинга рассказал Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям.

Украина активно пытается получить от США разрешение на удары по аэродромам на территории РФ, готовя мощный военно-дипломатический ответ на российский террор. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также дал понять, что Украина имеет право использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России.

Изменится ход войны: Украина 'выбивает' от США судьбоносное решение - Ермак
По каким территориям РФ можно бить из западного оружия / Инфографика Главред

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока что нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна позволить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украина получала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина имеет право воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, которые передают Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить им по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва и Латвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, которые имеют другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на то, что происходит, мы на их стороне. И Канада не имеет никаких условий для поставки оружия в Украину, и поэтому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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