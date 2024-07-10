Премьер Британии Стармер не против ударов по РФ ракетами Storm Shadow

Кир Страмер подтвердил, что продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности войне РФ и Украины.

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Кир Стармер высказался об ударах по РФ ракетами Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, mil.in.ua

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Как пишет Bloomberg, Стармер согласился, что Украина должна решать, как использовать ракеты Storm Shadow.

"Ракеты очевидно должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать", - сказал премьер журналистам во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне.

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При этом, по его мнению, Storm Shadows должны использоваться "в оборонительных целях".

"Но Украина должна решить, как ее развернуть для этих оборонительных целей", — добавил Стармер.

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Storm Shadow — это крылатые ракеты с точным наведением и дальностью стрельбы более 250 километров (155 миль).

Украина заявила, что ей необходимо наносить удары по военным целям на территории России, чтобы защитить себя и отразить российские атаки, и дебаты по этому вопросу между ее союзниками являются одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО.

Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, выразили поддержку позиции Украины, но правительство США до сих пор сопротивлялось снятию всех ограничений на использование своего оружия Киевом. Администрация Байдена заявляет, что не допускает украинских ударов по территории вглубь России, считая это красной линией для предотвращения эскалации с Москвой.

"Эти замечания стали первым случаем, когда Стармер подтвердил приверженность своей новой администрации политике после своей победы на всеобщих выборах в Великобритании на прошлой неделе. Они перекликаются со словами, использованными правительством его предшественника Риши Сунака , которое никогда прямо не заявляло, что разрешило Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России, но дало понять, что это так, заявив, что Киев сам решает, как их применять", - пишет Bloomberg.

Комментируя ракетный удар РФ по клинике "Охматдет", Стармер сказал, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение, которое стало "очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита".

"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как ясную и единую решимость союзников по НАТО и других стран, которые находятся там, поддержать Украину и противостоять российской агрессии", — сказал Стармер.

Удары по территории России западным оружием - последние новости

После проблем с утверждением новой помощи Украине Конгрессом и успехах российской армии Администрация Байдена сняла ряд ограничений, до этого считавшихся "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец-то отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Недавно советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны насчет отправки в Украину своих войск.

9 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ.

Удары по России Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

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