УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Премьер Британии Стармер не против ударов по РФ ракетами Storm Shadow

Анна Ярославская
10 июля 2024, 12:27
24
Кир Страмер подтвердил, что продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности войне РФ и Украины.
Кир Стармер, Storm Shadow
Кир Стармер высказался об ударах по РФ ракетами Storm Shadow / Коллаж: Главред, фото: x.com/Keir_Starmer, mil.in.ua

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дал понять, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории страны-агрессора России. Таким образом, Страмер подтвердил, что он продолжит политику предыдущего британского правительства в отношении использования оружия большой дальности в российско-украинской войне.

Как пишет Bloomberg, Стармер согласился, что Украина должна решать, как использовать ракеты Storm Shadow.

"Ракеты очевидно должны использоваться в соответствии с международным гуманитарным правом, как и следовало ожидать", - сказал премьер журналистам во время поездки на саммит НАТО в Вашингтоне.

видео дня

При этом, по его мнению, Storm Shadows должны использоваться "в оборонительных целях".

"Но Украина должна решить, как ее развернуть для этих оборонительных целей", — добавил Стармер.

Storm Shadow/SCALP EG, шедоу, Storm Shadow инфографика
Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика Главреда

Storm Shadow — это крылатые ракеты с точным наведением и дальностью стрельбы более 250 километров (155 миль).

Украина заявила, что ей необходимо наносить удары по военным целям на территории России, чтобы защитить себя и отразить российские атаки, и дебаты по этому вопросу между ее союзниками являются одним из главных вопросов, которые будут обсуждаться на саммите НАТО.

Некоторые европейские страны, такие как Великобритания, выразили поддержку позиции Украины, но правительство США до сих пор сопротивлялось снятию всех ограничений на использование своего оружия Киевом. Администрация Байдена заявляет, что не допускает украинских ударов по территории вглубь России, считая это красной линией для предотвращения эскалации с Москвой.

"Эти замечания стали первым случаем, когда Стармер подтвердил приверженность своей новой администрации политике после своей победы на всеобщих выборах в Великобритании на прошлой неделе. Они перекликаются со словами, использованными правительством его предшественника Риши Сунака , которое никогда прямо не заявляло, что разрешило Украине использовать Storm Shadow для ударов по территории России, но дало понять, что это так, заявив, что Киев сам решает, как их применять", - пишет Bloomberg.

Комментируя ракетный удар РФ по клинике "Охматдет", Стармер сказал, что это было "абсолютно шокирующее, ужасное нападение, которое стало "очень важным, хотя и трагическим фоном для этого саммита".

"Мое послание президенту Путину таково: этот саммит НАТО следует рассматривать как ясную и единую решимость союзников по НАТО и других стран, которые находятся там, поддержать Украину и противостоять российской агрессии", — сказал Стармер.

Удары по территории России западным оружием - последние новости

После проблем с утверждением новой помощи Украине Конгрессом и успехах российской армии Администрация Байдена сняла ряд ограничений, до этого считавшихся "красными линиями".

Весной Вашингтон наконец-то отправил дальнобойные ATACMS до 300 км для ударов по военным объектам россиян в Крыму. Дискуссии в Белом доме начались после того, как Китай начал поставлять России высокие технологии, а КНДР - помогать Москве баллистическими ракетами.

Затем Америка на фоне наступления РФ в Харьковской области разрешила бить ее вооружением по граничащей с Харьковщиной российской территории.

Недавно советник Байдена Джейк Салливан, во многом формирующий политику Белого дома по войне в Украине, уточнил, что радиус применения оружия США по РФ расширен и на другие приграничные регионы страны-агрессора.

Украина все еще не может использовать по России американское дальнобойное вооружение, а Штаты категоричны насчет отправки в Украину своих войск.

9 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ.

Удары по России

Россию не впервые сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны".

"Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Великобритании война России и Украины Ракеты Storm Shadow Кир Стармер
Реклама

Главное за день

"Хочется убить Путина": Зеленский эмоционально высказался об ударе РФ по Охматдету

"Хочется убить Путина": Зеленский эмоционально высказался об ударе РФ по Охматдету

12:01 Украина
В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FT

В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FT

11:15 Мир
Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

09:56 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду 3698

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала 3176

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натирала

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий 2964

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкий

Орбан поплатится за шоу с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ 2371

Орбан поплатится за "шоу" с Путиным: в ЕС готовят радикальный шаг - СМИ

Последние новости

12:54

Чтобы хватило надолго: какой мощности должна быть зарядная станция для дома

12:36

Из-за высказывания про Охматдет: Пугачеву хотят признать в РФ иноагентом - СМИ

12:27

Премьер Британии Стармер не против ударов по РФ ракетами Storm Shadow

12:25

Путинистка Снежана Егорова обозвала украинок и сразу была наказана

12:18

Какой повербанк выбрать, чтобы не опростоволоситься и зарядить гаджеты дома

Ангары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - КрамаровАнгары для самолетов не решат проблемы с БПЛА, Украине нужны ПВО и РЭБ - Крамаров
12:01

"Хочется убить Путина": Зеленский эмоционально высказался об ударе РФ по ОхматдетуФото

11:35

Сколько лет россияне смогут вести боевые действия: Згурец ошеломил прогнозом

11:15

В ракете Х-101, ударившей по "Охматдету", обнаружили западные компоненты — FTФото

10:58

Китайский гороскоп на завтра 11 июля: Кроликам - удача на работе, Лошадям - переедание

Реклама
10:50

Улучшение позиций Украины на фронте: в США сказали, какие проблемы ждут РФ

10:33

В НАТО прогнозируют, что Россия может воевать еще 3-4 года - СМИ

10:05

Тест по картинке: кому бы вы помогли первому

10:01

Переобулся на ходу: беглец Влад Яма показал, чем занимается в США

09:56

Ночью оккупанты атаковали сразу несколько областей Украины: есть погибшие

09:40

Мобилизация людей до 25 лет: омбудсмен рассказал, законно ли это

09:31

Зеленский в США озвучил рецепт завершения войны

09:27

Гороскоп на завтра 11 июля: Львам - экономить, Весам - нужен совет

09:00

Обещания Макрона. Чего ждать Украине от нового парламента Франции

08:59

Есть 10 дней: в Пенсионном рассказали, что нужно сообщить, чтобы не остаться без пенсий

08:39

Болле $1 млрд для защиты неба: Украина получит новую военную помощь

Реклама
08:23

"Десятки систем ПВО": Байден пообещал мощную поддержку Украине

08:14

128 F-16 для Украины, конец истории Путина: главные тезисы выступления Зеленского в Вашингтоне

08:10

Ракетный аккомпанемент для танцев Орбана: удар по Украине не случайностьмнение

07:58

Украина может остановить и остановит Путина - Байден

06:10

Бандитская разводка Путина-Орбана: на что пытаются вынудить Украинумнение

05:27

От плодов будут ломиться ветки: как обрезать черешню летом для повышения урожаяВидео

04:30

Надо найти ошибку за 12 секунд: увлекательная загадка, с которой справятся единицы

03:36

"У врага есть очень большое преимущество": какая техника может изменить ситуацию на фронте

02:40

Джейми Ли Кертис пристыдила Путина из-за ракетной атаки 8 июля

02:14

Стало известно, какие обязанности в ВСУ выполняет офицер Святослав Вакарчук

02:10

Не на хвостик: на что обратить внимание при выборе арбузов - как купить самый сладкийВидео

01:44

Игорь Кондратюк жестко высмеял бывшего коллегу Серегу за пропаганду в интервью

01:30

"Сбивать трудно": офицер ВСУ раскрыл проблему при отражении воздушных ударов РФ

00:58

Ракета прилетела в кабинет гинеколога: жуткие детали удара по медцентру Адонис в КиевеФото

00:35

Распад РФ не будет страшным: дипломат удивил планом окончания войны в Украине

00:29

"Бесконечный ад": Максим Галкин выбесил россиян постом про Охматдет

09 июля, вторник
23:17

Оккупанты пытаются взять под контроль два населенных пункта - DeepState

22:52

Захарова наехала на Пугачеву за поддержку Украины после удара РФ по Охматдету

22:48

Первый шаг уже есть: Украина "выжимает" из США разрешение на удары по аэродромам РФ - Кулеба

22:30

Их трудно вернуть: известно число гражданских украинцев, которые в плену в РФ

Реклама
21:39

Разрешение на удары по энергетике РФ: конгрессмен назвал ожидания от саммита НАТО

21:15

Большинство делает ошибку: как полить растения в жару и не остаться без урожаяВидео

21:08

Россияне празднуют удар по детям и требуют еще - СтерненкоВидеоблоги

21:02

Россия пыталась саботировать заседание Совбеза ООН, Кислица указал Небензе "место"Видео

20:37

График отключения электроэнергии на 10 июля: часов со светом будет больше

20:30

Известный шоумен погрызся с "супермамой" из-за "мира любой ценой"Фото

20:09

За минуты и без специальных средств: как сделать, чтобы обувь не натиралаВидео

19:59

Ни сочувствия, ни осуждения РФ: "интересная" реакция Орбана на удар по Охматдету

19:27

Будут лить грозовые дожди: каким регионам следует ждать непогоду

19:10

Российская пропаганда опозорилась заявлением об ударе по Охматдетумнение

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять