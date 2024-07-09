Первый шаг уже есть: Украина "выжимает" из США разрешение на удары по аэродромам РФ - Кулеба

Украина делает все возможное, чтобы добиться от США разрешения бить по аэродромам на территории РФ. Против российского террора готовится мощный военно-дипломатический удар. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.
Первым шагом к этому стали принятые в Польше решения. Второй шаг - будущие принятые решения на саммите НАТО.
"Они будут касаться практических вещей - какое оружие получит Украина, какие средства ПВО получит Украина - подождите немного, и вы все увидите, это будет сильный действенный ответ. Но мы будем работать еще над одним решением, которое не зависит от НАТО напрямую - но зависит от США", - сказал Кулеба.видео дня
Саммит НАТО в Вашингтоне - что известно
Напомним, представитель Госдепа США Дэниел Сайзек заявил, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне, потому что стране необходимо провести дальнейшие реформы в Вооруженных Силах.
В то же время Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле, объявит о решении создать в Германии миссию по координации широкого спектра помощи Украине в долгосрочной перспективе. Будет предложено создать новую штаб-квартиру для управления военной помощью Киеву в Германии. Миссия будет называться NSATU - "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины".
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что основное внимание на саммите НАТО будет сосредоточено на укреплении победы Украины в долгосрочной перспективе.
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