"Очень положительный ответ": США могут направить Украине семь систем Patriot

Положительные решения о помощи Украине партнеры готовятся озвучить на саммите НАТО в Вашингтоне, в частности речь идет о Patriot.

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В США анонсировали положительное решение по передаче Украине систем ПВО / Коллаж: Главред, фото: flickr, United States Department of State

На саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, западные партнеры готовятся озвучить свежие новости по системам противовоздушной обороны для Украины. Об этом во время онлайн-дискуссии Foreign Policy "НАТО в новой эре" заявила посол США при НАТО Джулианна Смит.

По ее словам, речь пойдет и о системах Patriot, просьбу о которых Украина озвучила еще в апреле. По словам Смит, Штаты имеют очень положительный ответ относительно 7 установок. Поступит он в ближайшие дни.

Посол США добавила, что в Вашингтоне будет "большая неделя", во время которой нужно внимательно следить за конкретными объявлениями, которые будут поступать для Украины, союзников по НАТО, а также новостями по оборонному производству, устойчивости и кибербезопасности.

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Смит убеждена, что во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский почувствует устойчивую преданность его стране со стороны стран-членов Альянса.

"У нас будет финансовое обязательство, согласно которому и Украина, и Москва очень четко поймут, что мы, трансатлантические партнеры, никуда не отступим. Как вы знаете, Путин предполагал, что мы все отвернемся. Нас это не отвлекает. Мы сосредоточены на вопросе Украины и собираемся придерживаться выбранного курса, поэтому следите за объявлениями финансовых обязательств", - сказала она.

Кто такая Джулианна Смит? Джулианна Смит - американский советник по внешней политике и дипломат, постоянный представитель США при НАТО в администрации президента Джо Байдена. До этого работала в аналитическом центре Center for a New American Security и была научным сотрудником немецкого Фонда Роберта Боша, пишет Википедия.

Поддержка США Украины - последние новости

Недавно в Штатах заявили, что Вооруженные силы Украины смогут расширить дальность применения американского оружия, если страна-агрессор РФ попытается расширить нынешний фронт.

Накануне президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Ранее сообщалось, что в Украине активно устанавливают новые газовые электрические установки, которые передали Соединенные Штаты Америки. Этим вопросом занимается Агентство США по международному развитию (USAID).

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