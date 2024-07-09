Байден анонсировал встречу с Зеленским: о чем будут говорить президенты

В Белом доме пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений главе Кремля Владимиру Путину.

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Байден пообещал Украине "новые меры по усилению ПВО" / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua: сосчети

Президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".

Байден отметил, что российские ракетные удары, которые 8 июля убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева "Охматдет", являются ужасным напоминанием о жестокости России. Поэтому крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома

"На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины", - сказал президент США. видео дня

В свою очередь, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон осуждает удары России по детской клинике "Охматдет". В Белом доме пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений главе Кремля Владимиру Путину.

Кирби заявил, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах", пишет Голос Америки.

"Вы увидите в течение этой недели очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - сказал он.

Кирби анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.

Массированный ракетный удар по Украине 8 июля

Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ был отмечен взлет российского МиГ 31-К. Шесть российских бортов Ту-95 пустили из Каспия по Украине крылатые ракеты Х-101.

Под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.

Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.

Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.

По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

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