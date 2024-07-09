Байден анонсировал встречу с Зеленским: о чем будут говорить президенты

Президент США Джо Байден сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам главы Белого дома, вместе с союзниками он объявит о "новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины".
Байден отметил, что российские ракетные удары, которые 8 июля убили десятки украинских гражданских лиц и нанесли ущерб крупнейшей детской больнице Киева "Охматдет", являются ужасным напоминанием о жестокости России. Поэтому крайне важно, чтобы мир продолжал поддерживать Украину в этот важный момент. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома
"На этой неделе я буду приветствовать президента Зеленского и лидеров НАТО в Вашингтоне, округ Колумбия, и я встречусь с президентом Зеленским, чтобы четко заявить о нашей непоколебимой поддержке Украины. Вместе с нашими союзниками мы объявим о новых мерах по усилению противовоздушной обороны Украины, чтобы помочь защитить их города и гражданское население от российских ударов. Соединенные Штаты стоят с народом Украины", - сказал президент США.видео дня
В свою очередь, советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон осуждает удары России по детской клинике "Охматдет". В Белом доме пообещали в течение этой недели послать очень сильный набор сигналов и сообщений главе Кремля Владимиру Путину.
Кирби заявил, что для Путина это "нормально бить по гражданской инфраструктуре" и ему "безразлично, находятся ли люди в больницах, или жилых домах", пишет Голос Америки.
"Вы увидите в течение этой недели очень сильный набор сигналов и сообщений господину Путину о том, что он не может переждать НАТО, не сможет переждать Соединенные Штаты. Мы будем продолжать поддерживать Украину", - сказал он.
Кирби анонсировал, что на саммите НАТО будет "несколько серьезных шагов" для усиления противовоздушной обороны Украины.
Массированный ракетный удар по Украине 8 июля
Утром 8 июля в Воздушных силах ВСУ сообщили о пуске баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, на территории РФ был отмечен взлет российского МиГ 31-К. Шесть российских бортов Ту-95 пустили из Каспия по Украине крылатые ракеты Х-101.
Под ударом РФ была вся Украина. В Киеве ракетами было повреждено здание крупнейшей в Украине детской больницы Охматдет.
Также "сложился" подъезд пятиэтажки в Шевченковском районе. А во время уже повторной атаки на Киев днем было повреждено здание роддома в Днепровском районе.
Есть прилеты по энергетическим объектам столицы.
По подсчетам спасателей, во время массированной атаки России погибли десятки людей, еще десятки пострадали. Количество погибших и раненых постоянно увеличивается.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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