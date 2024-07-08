Байден окончательно решил, будет ли участвовать в президентской гонке

"Пришло время положить этому конец". Байден написал письмо демократам о своем участии в выборах.

https://glavred.info/world/bayden-okonchatelno-reshil-budet-li-uchastvovat-v-prezidentskoy-gonke-10579226.html Ссылка скопирована

Джо Байден идет на выборы / коллаж: Главред фото: УНИАН

После внутрипартийного бунта в команде Джо Байдена действующий президент США заявил, что он остается в гонке за пост главы государства. Таким образом он дал знать своим коллегам, которые сами же подняли этот бунт, что он будет пытаться усидеть на своем месте. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Я твердо решил остаться в этой гонке, пройти ее до конца и победить Дональда Трампа. Вопрос о том, как двигаться дальше, хорошо обсуждается уже больше недели. И пришло время положить этому конец", - написал Байден в письме своим коллегам.

Направил это письмо президент США на фоне разговоров о его возможной отставке и неучастии в предстоящих выборах.

видео дня

Переговоры Байдена и Путина 7 декабря 2021 года Во вторник, 7 декабря 2021 года, состоялись переговоры президентов США и России - Джо Байдена и Владимира Путина. Онлайн-саммит лидеров США и России длился более двух часов. По результатам переговоров Байдена и Путина Белый дом выпустил короткий релиз. В частности, у Байдена заявили, что президент США "ясно дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации" в Украине со стороны России. Байден также призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии. Кроме того, президент США заявил, что в случае эскалации в Украине США предоставят Киеву дополнительную военную помощь. В Белом доме также сообщили, что Байден не давал Путину гарантий, что Украина останется вне НАТО. Позже советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал на брифинге, что во время разговора глава Белого дома предупредил хозяина Кремля о последствиях вторжения в Украину. На вопрос журналистов о конкретных последствиях, с которыми столкнется РФ, Салливан ответил, что США сегодня "готовы сделать то, что не сделали в 2014 году". У Путина после переговоров с Байденом заявили, что преобладающее место в разговоре заняла "проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей". В целом, как отметили в Кремле, разговор был откровенным и носил деловой характер. Через день после телефонного разговора с главой РФ президент США заявил, что хочет созвать встречи между союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить претензии Владимира Путина к трансатлантическому пакту о безопасности. В каком формате ожидаются такие "встречи" - не уточнялось. Но, по словам Байдена, в ходе них будет рассмотрен вопрос, "смогут ли стороны выработать какое-либо соглашение, касающееся снижения градуса напряжения на Восточном фронте". Байден выразил надежду, что среди участников будут не только Вашингтон и Москва, но и "по крайней мере четыре основных союзника американцев по НАТО". При этом конкретные страны Байден отказался назвать.

Напомним, в ноябре этого года в Штатах пройдут выборы президента Сейчас основными кандидатами являются нынешний президент Джо Байден и бывший - Дональд Трамп.

Джо Байден, выборы и Украина

Напомним, ранее уже было известно, что президент США Джо Байден не планирует уходить из президентской гонки и продолжит борьбу за второй срок в Белом доме. Об этом он сказал во время телефонного разговора с сотрудниками своей избирательной кампании.

Также стало известно, что вскоре состоится новая встреча президента Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом.

Ранее мы сообщали о выборах в США и войне в Украине: почему Трамп не так страшен, как его рисуют.

Читайте больше новостей о США:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред