Украина может сорвать наступление армии РФ по фронту: в США назвали главное условие

Силы обороны Украины могут сорвать попытки российского наступления по фронту при условии, если страны Запада отменят все ограничения по применению дальнобойного оружия для ударов по военным целям в тылу российской территории. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.
В качестве примера, в ISW приводят удар в конце июня 2024 года, когда Воздушные силы ВСУ успешно атаковали командный пункт российского полка в Белгородской области, вероятно, с помощью западного вооружения.
Генеральный штаб Украины сообщил 23 июня, что украинские ВВС нанесли удар по командному пункту российского мотострелкового полка в Нехотеевке, Белгородская область. Геолокационные кадры показывают, что командный пункт находился менее чем в километре от российско-украинской границы.
"Спутниковые снимки, полученные 1 апреля и 28 июня, показывают значительные повреждения здания, в котором, как сообщается, располагался командный пункт в Нехотеевке. Украинские силы, вероятно, использовали высокоточную бомбу французского производства Armement Air-Sol Modulaire Hammer", - говорится в отчете.
Аналитики отмечают, что расположение командного пункта вблизи линии фронта на севере Харьковской области указывает на его привлечение к российским наступательным операциям к северу от Харькова.
Удар по Нехотеевке показывает способность Украины успешно атаковать российские военные объекты на территории России, используя западное оружие, чтобы ослабить способность российских вооруженных сил проводить наступательные операции в Украине.
"ISW продолжает считать, что Украина должна иметь возможность использовать оружие, предоставленное Западом, в том числе ракеты ATACMS, для нанесения ударов по российским военным целям в оперативном тылу и глубоком тылу России, чтобы существенно сорвать масштабные российские операции", - резюмируют в Институте изучения войны.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.
Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.
Ситуация на фронте - удары по российским военным объектам
Напомним, как ранее сообщал Главред, СБУ стоит за масштабной атакой на нефтебазы оккупантов в Краснодарском крае в ночь на 6 июля, сообщают источники украинских СМИ в спецслужбах. Атаку осуществили на нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" возле станицы Павловская, где весь день не могли потушить пожар.
7 июля во временно оккупированном Россией городе Мелитополь (Запорожская область) прогремели мощные взрывы в районе военного аэродрома, сообщает Telegram-канал "РИА-Мелитополь".
Силы обороны Украины в ходе боев на восточном направлении смогли обезвредить около 82 тысяч российских оккупантов, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.
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