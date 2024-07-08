Беспорядки, поджоги и столкновения с полицией: что происходит во Франции после выборов

Во Франции после оглашения предварительных результатов выборов начались беспорядки. В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже и других городах.
Как пишет Le Figaro, 7 июля вечером на площади Республики в Париже собрались 8000 человек. Там проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".
Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Протестующие также бросали уличную мебель и жгли велосипеды.
Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.
В Нанте и Лионе на улицах также собрались люди.
В частности, в Нанте во время столкновений с протестующими пострадал один правоохранитель: он получил ожоги предплечий после того, как в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Полицейские задержали по меньшей мере трех протестующих.
В Лионе также прошли протесты. Среди митингующих присутствовали ультраправые активисты, которые ходили по городу в балаклавах. Их преследовала полиция. Между ними и правоохранителями произошло несколько столкновений.
Смотрите видео - В нескольких городах Франции начались беспорядки:
Выборы в парламент Франции
Во время голосования в первом туре досрочных выборов в парламент во Франции 30 июля наибольшее количество голосов набрало правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники.
Более 10,6 млн французских избирателей поддержали кандидатов от "Национального объединения" и их соратников, что обеспечило им первенство с 33,14%.
На втором месте с результатом в 27,99% оказался блок левых сил "Новый народный фронт", а пропрезидентский блок вместе получил 20,04%.
Поскольку абсолютного большинства кандидаты не получили, на 7 июля во Франции назначили второй тур выборов.
После первого тура тысячи французов вышли на улицы с протестами против председательства ультраправых в парламенте Франции.
В воскресенье, 7 июля, во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).
По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт". На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона. А партия Ле Пен "Национальное объединение" оказалась на третьем месте.
Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит им придется договариваться о коалиции.
Выборы в парламент Франции и возможные последствия голосования
Президент Франции Эмануэль Макрон внезапно объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне таких успешных результатов Народного объединения - ультраправой партии, основанной Ле Пеном.
Ультраправые в случае председательства в парламенте, скорее всего, предложат урезать взнос в Европу для финансирования других обещаний гражданам.
Накануне парламентских выборов во Франции лидер ультраправых Жордан Барделла выступил с заявлением о готовности противостоять стране-агрессору России, но и против поставок Украине дальнобойного оружия.
Другие новости:
- Выборы в США и война в Украине: почему Трамп не так страшен, как его малюют
- Риши Сунак признал поражение на выборах: кто станет новым премьером Британии
- Демократы хотят, чтобы Байден снялся с выборов поскорее - СМИ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред