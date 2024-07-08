Беспорядки, поджоги и столкновения с полицией: что происходит во Франции после выборов

7 июля во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание. По данным экзитпола, первое место получает ультралевый Новый народный фронт.

https://glavred.info/world/besporyadki-podzhogi-i-stolknoveniya-s-policiey-chto-proishodit-vo-francii-posle-vyborov-10579028.html Ссылка скопирована

Во Франции начались беспорядки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Во Франции после оглашения предварительных результатов выборов начались беспорядки. В частности, столкновения с полицией начались на площади Республики в Париже и других городах.

Как пишет Le Figaro, 7 июля вечером на площади Республики в Париже собрались 8000 человек. Там проходил митинг сторонников левого "Нового народного фронта".

Группа леворадикалов атаковала полицию фейерверками и камнями, а в ответ полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты. Протестующие также бросали уличную мебель и жгли велосипеды.

видео дня

Известно как минимум об одном задержанном. Были разбиты витрины нескольких магазинов и банков.

В Нанте и Лионе на улицах также собрались люди.

В частности, в Нанте во время столкновений с протестующими пострадал один правоохранитель: он получил ожоги предплечий после того, как в него бросили бутылку с зажигательной смесью. Полицейские задержали по меньшей мере трех протестующих.

В Лионе также прошли протесты. Среди митингующих присутствовали ультраправые активисты, которые ходили по городу в балаклавах. Их преследовала полиция. Между ними и правоохранителями произошло несколько столкновений.

Смотрите видео - В нескольких городах Франции начались беспорядки:

Выборы в парламент Франции

Во время голосования в первом туре досрочных выборов в парламент во Франции 30 июля наибольшее количество голосов набрало правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники.

Более 10,6 млн французских избирателей поддержали кандидатов от "Национального объединения" и их соратников, что обеспечило им первенство с 33,14%.

На втором месте с результатом в 27,99% оказался блок левых сил "Новый народный фронт", а пропрезидентский блок вместе получил 20,04%.

Поскольку абсолютного большинства кандидаты не получили, на 7 июля во Франции назначили второй тур выборов.

После первого тура тысячи французов вышли на улицы с протестами против председательства ультраправых в парламенте Франции.

В воскресенье, 7 июля, во Франции завершился второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

По данным экзитпола Ifop, неожиданно, но первое место на выборах получает ультралевый "Новый народный фронт". На втором месте идет президентская коалиция Эммануэля Макрона. А партия Ле Пен "Национальное объединение" оказалась на третьем месте.

Но ни одна из этих трех политических сил не получает абсолютного большинства в парламенте, а значит им придется договариваться о коалиции.

Выборы в парламент Франции и возможные последствия голосования Президент Франции Эмануэль Макрон внезапно объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне таких успешных результатов Народного объединения - ультраправой партии, основанной Ле Пеном. Ультраправые в случае председательства в парламенте, скорее всего, предложат урезать взнос в Европу для финансирования других обещаний гражданам. Накануне парламентских выборов во Франции лидер ультраправых Жордан Барделла выступил с заявлением о готовности противостоять стране-агрессору России, но и против поставок Украине дальнобойного оружия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред