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Поджоги, крики и протесты: чем закончился первый тур выборов во Франции

Анна Косик
1 июля 2024, 10:55
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Во Франции прошел первый тур досрочных парламентских выборов, где с отрывом победу одержали ультраправые. Эти результаты вывели тысячи французов на протесты.
Протесты во Франции после первого тура выборов
Во Франции прошла волна протестов после объявления результатов первого тура парламентских выборов / Скрины с видео

Во время голосования в первом туре досрочных выборов в парламент во Франции 30 июля наибольшее количество голосов набрало правопопулистское "Национальное объединение" и их соратники.

По данным Министерства внутренних дел Франции, более 10,6 млн французских избирателей поддержали кандидатов от "Национального объединения" и их соратников, что обеспечило им первенство с 33,14%.

На втором месте с результатом в 27,99% оказался блок левых сил "Новый народный фронт", а пропрезидентский блок вместе получил 20,04%. Правые "Республиканцы" получили лишь 6,57% голосов, а вместе с другими правыми кандидатами - 10,23%.

видео дня

Поскольку абсолютного большинства кандидаты не получили, на 7 июля во Франции назначили второй тур выборов. Однако уже сейчас тысячи французов вышли на улицы с протестами против председательства ультраправых в парламенте Франции.

Как сообщает Le Figaro, на площади Республики в Париже вечером 30 июня вспыхнули протесты против ультраправых. Там собрались левые избиратели, чтобы выразить поддержку Новому народному фронту, который занял вторую строчку в голосовании первого тура выборов.

Согласно оценкам местных полицейских, на площади в Париже собралось около 8 тысяч протестующих. У многих из них были картонные таблички, в частности с надписями "Барделла - прочь". Речь идет о лидере ультраправого "Национального объединения". Под критику попал и нынешний президент Франции вместе с его силами. Французские избиратели выразили недовольство его иммиграционной политикой.

Впоследствии местные СМИ выложили фото подожженной баррикады в районе места проведения митинга и разбитых окон в ресторане быстрого питания "Макдональдс". Но в основном протестующие вели себя мирно.

Скриншот из tg
Скрин из телеграмма Главред

Смотрите видео с протестов в Париже после объявления результатов в первом туре парламентских выборов во Франции:

Кроме жителей Парижа, недовольны результатами первого тура остались и жители других городов. В частности уличные демонстрации против победы ультраправых пронеслись по Страсбургу, Лиону, Нанту и Лиллем. Там значительных беспорядков не было.

Результаты выборов прокомментировали и сами победители первого тура. Как сообщает BFMTV, лидер французских правопопулистов "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал результаты голосования "безапелляционным вердиктом" относительно того, чего хотят большинство граждан, а хотят ли они перемен. По его словам, голосование 7 июля станет "одним из самых определяющих за историю V Республики".

В то же время президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя еще экзитполы, которые прогнозировали победу ультраправых, призвал к "демократическому единению" во втором туре парламентских выборов, чтобы противостоять ультраправым.

Что такое Министерство внутренних дел Франции?

Министр внутренних дел Франции - орган власти, отвечающий за общую внутреннюю безопасность страны в отношении преступных деяний или природных катастроф, предоставление документов, удостоверяющих личность, отношения между центральными властями и местными органами власти,материально-техническое обеспечение и организация политических выборов на национальном и префекторском уровнях, результаты выборов, регулирование иммиграции и предотвращение нелегальной иммиграции, все региональные и департаментские префекты и супрефекты подчинены министру внутренних дел, пишет Википедия.

Выборы в парламент Франции и возможные последствия голосования

Напомним, президент Франции Эмануэль Макрон внезапно объявил о проведении досрочных парламентских выборов на фоне таких успешных результатов Народного объединения - ультраправой партии, основанной Ле Пеном.

Ранее сообщалось, что ультраправые в случае председательства в парламенте, скорее всего, предложат урезать взнос в Европу для финансирования других обещаний гражданам.

Накануне парламентских выборов во Франции лидер ультраправых Жордан Барделла выступил с заявлением о готовности противостоять стране-агрессору России, но и против поставок Украине дальнобойного оружия.
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Франция досрочные парламентские выборы
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