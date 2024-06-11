Крен вправо. Почему результаты выборов в Европарламент не помогут Путину

Несмотря на то, что большинство в Европарламенте сохранилось, в отдельных странах ЕС результаты выборов привели к политической турбулентности.

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Выборы в Европарламент выигрывает партия, которую возглавляет глава Еврокомиссии / Главред

В минувшие выходные в Европе состоялись выборы в Европарламент. И хоть их результаты пока предварительные (подсчет голосов в большинстве стран ЕС еще продолжается), уже можно с уверенностью говорить о том, что ультраправые партии либо укрепляют свои позиции, либо и вовсе одержали победу. Но несмотря на то, что ряд европейских партий правого толка связывают с российским влиянием, Кремлю еще рано праздновать.

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Выборы в Европарламент 2024 – что известно

Согласно предварительным результатам голосования, европейцы отдали победу Европейской народной партии (ЕНП) – альянсу правоцентристских сил, который возглавляет действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным из 27 стран ЕС, ЕНП может получает в новом Европарламенте минимум 186 мандатов (всего в Европарламенте 720 депутатов).

Выборы в Европарламент - предварительные результаты / Скриншот: results.elections.europa.eu

Второй по численности партией, судя по результатам, остается Прогрессивный альянс социалистов и демократов со 135 мандатами, тогда как либералы, партия "Обновляя Европу" в нынешнем созыве ЕП стали лишь третьими (79 мандатов), с небольшим отрывом обгоняя Партию европейских консерваторов и реформистов (73 мандата).

Тем не менее, несмотря на окрепших ультраправых, глава Еврокомиссии пообещала сохранить проукраинский курс и создать коалицию с проевропейскими силами.

"В ходе своего первого мандата я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжать идти по этому пути с теми, кто выступает за Европу, за Украину, за верховенство закона", – заявила Урсула фон дер Ляйен, комментируя результаты выборов.

Орбан впервые разгромно проиграл, а Макрон распустил парламент

Однако несмотря на то, что большинство в Европарламенте сохранилось, в отдельных странах ЕС результаты выборов привели к политической турбулентности. Так, например, в Венгрии и Словакии правящие партии "друзей Путина" Орбана и Фицо заметно сдали позиции. Так, оппозиционная политсила Словакии Прогрессивная Словакия (PS) набрала 27,81% голосов и стала победителем гонки, тогда как партия Фицо Smer-SD заняла второе место с результатом в 24,76% голосов.

В то же время партия Орбана "Фидес" набрала 43,8% голосов, что стало самым низким результатом на выборах в Европарламент за всю ее историю, а его бывший союзник Петер Мадяр получил около 30% голосов, при этом став безоговорочным лидером венгерской оппозиции.

Также оппозиция выиграла во Франции и Германии. Например, в Германии победу одержали находящийся в оппозиции к нынешнему правительству блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и пророссийская партия "Альтернатива для Германии"(АфД), тогда как правящая партия Олафа Шольца, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), оказалась лишь третьей.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца уступила первенство на выборах ХДС/ХСС / пресс-cлужба Европарламента

"Радикализация настроений по сравнению с 2019 г. есть, но она все еще не угрожает постоянству немецкой политической системы. Потому что АфД уже теряет рейтинг из-за токсичности и несбалансированности собственной политики. А традиционный лидер немецкой политики – ХДС/ХСС – возрождается после предыдущих провальных выборов. Если долгосрочные выборы действительно состоятся в ближайшие месяцы и на них победит ХДС/ХСС, ей вряд ли удастся сформировать единоличную коалицию. Но Свободные демократы или Зеленые довольно органично встраиваются в новое правительство. ХДС в Бундестаге критикует правительство Шольца за недостаточное давление на Россию, для нас такое развитие событий было бы вполне, вероятно, желанным", – отметил публицист, специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Но если в Германии пока результаты выборов воспринимают с холодной головой, в Бельгии, где партия действующего премьера Александра де Кроо проиграла выборы в федеральный парламент с результатом 5,4% голосов, это стало поводом для отставки руководителя правительства.

Мало чем отличается ситуация и для французских властей, где партия Эммануэля Макрона разгромно проиграли выборы партии Национальное объединение Марин Ле Пен, ранее неоднократно демонстрировавшей симпатию к путинскому режиму и лично к российскому диктатору Владимиру Путину.

Более того, результаты выборов во Франции стали причиной для роспуска парламента и объявления досрочных выборов.

По словам Макрона, результат волеизъявления "не является хорошим для партий, которые защищают Европу" и добавил, что ультраправые набирают популярность "повсеместно" на континенте.

"Я не могу действовать так, будто ничего не произошло... Именно поэтому, проведя консультации, предусмотренные статьей 12 нашей Конституции, я решил снова предоставить вам выбор нашего парламентского будущего путем голосования", – заявил французский лидер.

По мнению аналитика, военнослужащего ВСУ Виктора Андрусива, основная причина решения Макрона – провал его партии на выборах с гигантским отрывом от ультраправых.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

"В европарламент выборы проходят по пропорциональной системе открытых списков (нечто типа как у нас), а в национальный парламент – по мажоритарке. Поэтому в целом по стране ультраправым оказывают большую поддержку, но в конкретных мажоритарных округах этой поддержки не хватает для победы кандидатов. Я думаю, что Макрон не просто психанул, хотя основания были. Я думаю, что он ожидает все-таки значительно реабилитировать ситуацию из-за особенностей национальной системы", – считает эксперт.

Выиграть войну России не помогут

В то же время, в странах Европы есть и те, кто укрепил свои позиции после выборов. Так, консервативная партия итальянского премьера Джорджии Мелони "Братья Италии" победила на выборах в Европарламент и получила поддержку 28,9% избирателей, чем усилила позиции Мелони как внутри страны, так и в ЕС в целом.

Однако по словам исполнительного директора Центра прикладных политических исследований "Пента" Александра Леонова, преимущество правых партий в Европе хоть и неприятная тенденция, но вполне прогнозируемая.

Кто такой Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

"Некоторые страны Европы все еще больны правым популизмом, некоторые из них, будем надеяться, уже от него оправляются. И говорить о том, что после выборов ситуация в Европарламенте изменится, не стоит. Поскольку и социал-демократы, и либералы обязательно создадут коалицию, в которой будут согласовывать свою позицию, в том числе и по украинскому вопросу", – говорит Леонов "Главреду".

И добавляет, что правые партии в Европе отличаются друг от друга. Например, "Альтернатива для Германии" – политсила, которая симпатизирует Путину, тогда как ультраправые в Италии заняли проукраинскую позицию.

Потому, как отмечают эксперты, смена баланса в Европе вряд ли серьезно отразится на поддержке Украины. Ведь Европа милитаризируется и делает упор не только на обеспечении собственной безопасности, но и на уменьшении ряда дискуссий о предоставлении помощи Украине в войне против России.

Макрон распустил парламент Франции после выборов в Европарламент / пресс-служба Европарламента

"Европа уже прошла точку невозврата. И любая страна, которая будет принимать участие в процессе, не сможет из него выйти, поскольку это банально выгодно. Кстати, когда на последнем саммите ЕС обсуждали важность создания спецфонда для финансирования ВПК, против выступали только нейтральные страны, но даже пророссийски настроенные страны не возражали, ведь это может загрузить их предприятия и дать дополнительные рабочие места. И эти факторы будут оказывать серьезное влияние на позицию стран", – считает Леонов, уточнив, что сейчас все указывает на то, что влияние "друзей Украины" сохранится.

Другое дело, что экономические вопросы в ближайшие пять лет могут стать камнем преткновения на пути вступления Украины в Евросоюз. Ведь несмотря на публичные заявления европейцев о возможном начале переговоров с Украиной, на деле этот процесс могут всячески затягивать из-за распределения средств внутри Евросоюза.

Кто такой Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога". С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2016 по 2018 год - председатель центрального Исполнительного комитета всеукраинской партии. С 2006 по 2016 год - руководитель пресс-службы народного депутата, руководитель пресс-службы всеукраинской партии. С 2010 года – по сегодня - основатель, директор частного предприятия. С 2005 по 2006 год-главный консультант секретариата депутатской фракции в Верховной Раде Украины IV созыва. 2005 год (с марта по октябрь) – начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью (пресс-служба) Государственной таможенной службы Украины, советник таможенной службы III ранга. С 2004 по 2005 годы – пресс-секретарь депутатской группы в Верховной Раде Украины IV созыва. С 2003 по 2004 годы – инспектор отдела образования районной государственной администрации.

"Преграды могут быть самые разнообразные. Для нас самая главная – субсидирование экономики. Пока что Европейский Союз не менял своих директив в части экономической политики и согласно им Украина может безвозвратно получить более 100 миллиардов евро. Однако это вряд ли понравится полякам, венграм и другим, особенно если деньги будут перераспределены. И в этом состоит ответ на вопрос о том, как скоро мы сможем продвинуться к членству в ЕС. Нам необходимо будет проводить переговоры отдельно с каждой страной. С той же Польшей в экономическом плане у нас не складывается, в отличие от военно-политического. С венграми будет то же самое, как и с французами и испанцами. Многие страны будут против вступления Украины в ЕС исключительно из-за того, что в украинскую экономику нужно будет субсидировать средства, ведь в условиях войны экономический рост быть перспективным не обещает", – рассказал "Главреду" политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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