УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

Юрий Берендий
28 июня 2024, 14:57
358
В Демократической партии США продолжаются дискуссии относительно возможной замены Джо Байдена на выборах в США. Главред выяснил, кто может заменить Байдена.
В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место
Кто может заменить Джо Байдена на выборах президента США / Коллаж Главред, фото: European Union, wikipedia

После "провала" на дебатах между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, в Демократической партии США начали обсуждение о возможной замене на выборах главы Белого дома на другого кандидата. Об этом сообщает издание Politico.

По данным Politico, трое стратегов, близких к потенциальным кандидатам в президенты от Демократической партии США, сообщили, что после дебатов их засыпали текстовыми сообщениями.

Один из советников отметил, что они получили запросы от своего кандидата рассмотреть возможность выступления в качестве альтернативы Байдену. Другой советник отметил, что им поступило не менее полудюжины сообщений от ключевых доноров, которые выразили обеспокоенность по поводу ситуации и необходимости действий со стороны партии.

видео дня

Кто может стать альтернативой Джо Байдену на выборах в США

По данным издания Der Spiegel, букмекерские конторы в США высоко оценивают шансы жены экс-президента США Барака Обамы заменить Джо Байдена в президентской гонке в 2024 году.

Журналисты отмечают, что причиной популярности Мишель Обамы по сравнению с действующим президентом США Джо Байденом является сравнительно молодой возраст и отсутствие значительного антирейтинга, который присущ основным кандидатам на пост президента США в 2024 году: Дональду Трампу и Джо Байдену.

"Фантазии вокруг Мишель Обамы являются продуктом глубокого разочарования. Никогда раньше в истории Соединенных Штатов не соревновались два столь непопулярных кандидата", - пишет Der Spiegel.

Как отмечается, на съезде Демократической партии в августе, Джо Байден мог бы сделать значительный шаг, объявив о своей отставке и предлагая место кандидата в президенты США Мишель Обаме. В прошлом году правительство даже сообщало, что демократы исследовали шансы потенциальной кандидатуры бывшей первой леди путем проведения социологического опроса.

"Букмекерские конторы США до сих пор видят в ней одну из самых перспективных кандидаток на ноябрьских выборах", - отмечают журналисты.

Мишель Обама - что о ней известно?

Мишель Обама - американский адвокат, жена 44-го президента США Барака Обамы.

Мишель Обама является потомком чернокожих рабов. Ее прапрапрапрабабушку в 1850 году указал в завещании американский рабовладелец как имущество как "негритянскую девочку Мелвинию" стоимостью 475 долларов, передает Википедия.

Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения.
В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой.

В саду президентской резиденции Мишель Обама развела огород. На небольшом участке земли она планировала выращивать дешевые и вкусные экологически чистые овощи. В этом начинании ее уже сравнивают с Элеонорой Рузвельт, которая в разгар Великой депрессии стала выращивать овощи на своем участке.

Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 2009 года.

В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. Кроме того, первая леди США объявляла лауреата главной номинации премии Оскар "Лучший фильм".

Мишель Обама снялась в эпизодической роли в популярном американском молодежном сериале "АйКарли" (5 сезон). В нем она сыграла саму себя.

В 2015 году вместе с Кэрри Вашингтон и Сарой Джессикой Паркер снялась для майской обложки журнала Glamour.

В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина основана на мемуарах Барака Обамы.

Во время президентской кампании 2016 года Мишель Обама публично поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон и выступила на Национальном съезде Демократической партии в Филадельфии. Она также неоднократно выступала на публике в рамках кампании Клинтон, в том числе вместе с кандидатом.

В мае 2018 года Мишель Обама вместе с мужем заключили контракт с компанией Netflix на съемку фильмов и сериалов.

Член Американской академии искусств и наук (2019).

В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming).

Ее именем назван новый открытый вид паука Spintharus michelleobamaae.

Украинские и американские политологи также отмечают, что альтернативой Джо Байдену в президентской гонке в США может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В букмекерской компании William Hill в январе 2024 года отмечали, что Гэвин Ньюсом имеет коэффициент на победу в выборах президента США 10,00, в то время, как у Мишель Обамы коэффициент оставался на уровне 12,00.

К словам, по этим же данным коэффициент на победу Трампа составлял 2,10, а на победу действующего президента США Джо Байдена - 3,00.

Американский эксперт Дерек Хантер в колонке для издания The Hill отмечал, что Ньюсом является наиболее жизнеспособной альтернативой Байдена сегодня и его наиболее вероятным преемником завтра.

"Для демократов двумя самыми большими проблемами Ньюсома является то, что он белый и традиционной ориентации - две прекрасные характеристики, которые большинство людей не считают неприемлемыми, но которые демократическая база рассматривает как эквивалент мешка с камнями на тонущем корабле. Также негативным моментом для серьезных демократов является то, что Ньюсом родился состоятельным - "на третьей базе", как некоторые из них могут даже сказать, - и его состояние оценивается в 42 миллиона долларов", - указывал он.

Он также отметил, что для того, чтобы выдвинуть кандидатом в президенты США Ньюсома, демократам придется отказаться от вице-президента Камалы Харрис, первой женщины и небелого человека, когда-либо занимавшего эту должность.

"Несмотря на ее глубокую непопулярность, она вряд ли добровольно уйдет в отставку. С другой стороны, избиратели-демократы и раньше довольствовались тем, что отвергали ее. Кампания Харрис в 2020 году даже не дошла до первых голосований в Айове, несмотря на широкую открытость поля в том году", - указывает Дерек Хантер.

В то же время, украинский политолог Юрий Богданов отмечает, что президентские амбиции у Ньюсома есть, но в основном их связывают с 2028 годом.

"В 2023 году Ньюсом запустил Кампанию за демократию, PAC для борьбы с "авторитарными лидерами" в США. Считается, что это станет отправной точкой для возможной кандидатуры в президенты в 2028 году. Он активно противодействовал инициативам Трампа на посту губернатора, а уже во время текущей кампании вступал в ожесточенные споры с Де Сантисом и другими республиканцами. Сейчас Ньюсом публично поддерживает Байдена. Но если демократы решатся на замену кандидата - то выбора у них уже особо нет", - отметил Богданов.

Что известно о Гэвине Ньюсоме

Гэвин Кристофер Ньюсом (родился 10 октября 1967 года) - американский политик и бизнесмен, который с 2019 года занимает должность 40-го губернатора Калифорнии. Член Демократической партии, он был 49-м вице-губернатором Калифорнии с 2011 по 2019 год и 42-м мэром Сан-Франциско с 2004 по 2011 год, сообщает Википедия.

Ньюсом окончил Университет Санта-Клары в 1989 году. Впоследствии он основал бутиковую винодельню PlumpJack Group вместе с наследником миллиардера и другом семьи Гордоном Гетти в качестве инвестора. Компания выросла до управления 23 бизнесами, включая винодельни, рестораны и отели. Политическую карьеру Ньюсом начал в 1996 году, когда мэр Сан-Франциско Вилли Браун назначил его членом городской комиссии по вопросам парковки и дорожного движения. В следующем году Браун назначил Ньюсома на вакантное место в Совете наблюдателей, и Ньюсом был впервые избран в совет в 1998 году.

Ньюсом был избран мэром Сан-Франциско в 2003 году и переизбран в 2007 году. В 2010 году он был избран вице-губернатором Калифорнии. На посту вице-губернатора Ньюсом был ведущим "Шоу Гэвина Ньюсома" с 2012 по 2013 год. В 2013 году он также написал книгу "Citizenville", посвященную использованию цифровых инструментов для демократических изменений. Он был переизбран в 2014 году. В 2018 году Ньюсом был избран губернатором Калифорнии.

Во время своего губернаторства Ньюсом столкнулся с критикой за свое личное поведение и лидерство во время пандемии COVID-19. Он столкнулся с неудачной попыткой отозвать его с должности в 2021 году; он был переизбран в следующем году.

Кто баллотировался в президенты США от Демократической партии

Кроме того, стоит отметить, что конкуренцию Джо Байдену от Демократической партии в начале предвыборной гонки (на праймериз Демократической партии) составляли: Марианна Уильямсон и Дин Филлипс (конгрессмен от штата Миннесота).

Автор "Самопомощи" Марианна Вильямсон занимала очень далекое второе место после Байдена в опросе FiveThirtyEight перед проведением праймериз, но в некоторых опросах она достигала двузначных цифр.

В свою очередь Дин Филлипс также не смог составить серьезной конкуренции для Джо Байдена. В частности, согласно результатам праймериз Демократической партии в Штате Нью-Гемпшир за Байдена проголосовали 67,5% избирателей. На втором месте расположился Дин Филлипс, за которого отдали голос 19,3%. Марианна Уильямсон смогла получить лишь 3,7% голосов избирателей.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Дональд Трамп Джо Байден выборы в США
Реклама

Главное за день

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:15 Украина
Украина будет ежегодно получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

Украина будет ежегодно получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

16:04 Политика
Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

15:19 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря 16173

Влупит почти 6-балльный шторм: Украину атаковала жесткая магнитная буря

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом 6685

Комары не подлетят на километр: топ-5 лучших средств от насекомых летом

Она очень обожглась : что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле 2907

"Она очень обожглась": что происходит с Аллой Пугачевой на самом деле

Я же киевлянка : Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны 2241

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

Последние новости

16:20

Что на самом деле происходит с зубом без нервов: стоматологи ошеломили ответом

16:15

На штурм бросают "элитные" части: в ВСУ назвали самую "горячую" точку фронта

16:06

Когда на улице жарко: улетный рецепт торта без выпечки - тает во ртуВидео

16:04

Украина будет ежегодно получать $60 млрд на военную поддержку: заявление Кабмина

16:01

Как уничтожить борщевик: садовод поделилась, как очистить участок раз и навсегда

Линия Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФЛиния Мажино 2.0: зачем Европа собралась строить линии обороны возле РФ
15:55

Лепс, Газманов, Любэ: Spotify удалил страницы с песнями артистов-путинистов

15:25

НАПК лишило партию "Голос" денег из-за отмывания средств и конвертационных схем

15:20

"Страшные гонения и угрозы": предательница Повалий заныла перед пропагандистами

15:19

Будет готов в этом году: Зеленский заинтриговал планом окончания войны

Реклама
15:09

От "сушек" до ядерного ракетоносца: опубликована карта уничтожения самолетов РФ

14:57

В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

14:32

"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

14:14

Как сделать, чтобы заноза вышла сама - лайфхак спасет ваше здоровье

14:04

"Украина, я очень скучал": Дан Балан сообщил радостную новость

13:51

Церковный праздник 29 июня: что запрещено делать на Петра и Павла

13:40

Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины

13:05

РФ вывела подразделения на одном из направлений: комбат ВСУ рассказал о провале врага

12:41

Как избавиться от блох в доме: народные средства, которые всегда есть под рукойВидео

12:41

Выгоден Путину: что не так с мирным планом Трампа и почему его невозможно реализовать

12:36

У войск РФ – снарядный голод: СМИ узнали о проблемах оккупантов

Реклама
12:36

Ничего криминального: Каменских рассказала, почему будет петь на русском языкеВидео

12:30

Как заморозить цветную капусту - советы от известного украинского шеф-повара

12:04

У Кушанашвили началось критическое воспаление

12:03

"Грач" долетался: бойцы Нацгвардии сбили российский Су-25 над Донецкой областьюВидео

12:01

Как Байден провалил дебаты против Трампа: основные моменты теледуэли и паническая реакция демократовВидео

11:49

Почему куры падают на ноги: "красный сигнал" для хозяев

11:31

Начало конца войны положено: известный астролог назвал дату окончания боевых действийВидео

11:12

Повестки будут присылать по почте: Кабмин объявил о новых изменениях - детали

10:58

РФ может открыть новую горячую точку в Харьковской области: в США раскрыли детали

10:50

Кейт Мосс рухнула с каблуков и не могла дойти до машины

10:44

"Трудно дебатировать с лжецом": Байден отреагировал на результаты дебатов с Трампом

10:31

Китайский гороскоп на завтра 29 июня: Тиграм - страх и стресс, Обезьянам - расходы

10:29

Как узнать размер кольца - самые простые методы

10:26

30 тысяч оккупантов увязли в Волчанске: в Forbes сказали, что их ждет

10:04

Венгрия поставила ультиматум Украине и заявила о правах на все Закарпатье - СМИ

10:01

РФ перешла в наступление на новом направлении: в ISW оценили угрозу захвата Торецка

09:42

Победа Трампа приведет к Третьей мировой войне: Байден ошеломил заявлением

09:37

"Есть доказательства": судья предъявил обвинения принцу Гарри

09:21

Что посмотреть на Нетфликс: топ-10 фильмов и сериалов

09:00

Война в Украине затянется до 2029 года, но активные бои завершатся в 2025-м – астролог Влад РоссВидео

Реклама
08:55

Часть украинцев всегда будет со светом: отключения отменят в ряде регионов - Укрэнерго

08:36

Влад Яма вспомнил украинский язык на концерте Монатика в США - что случилось

08:28

ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

08:10

Почему Путин выпрашивает у Ким Чен Ын войска?мнение

08:00

"Я же киевлянка": Клара Новикова впервые высказала свою позицию на счет войны

07:57

"Условия по Украине неприемлемы: Трамп не поддержал "мирный" план Путина

07:11

"Украина не выиграет войну": Трамп сделал скандальное заявление на дебатах с Байденом

06:10

Байден хочет быть жестким с Россией и Ираном?мнение

05:55

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти цифру 6082 за 19 секунд

04:50

"Смерть пережить легче". Харчишин рассказал о тяжелой болезни сына

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять