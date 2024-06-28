В США заговорили о замене Байдена на выборах президента: кто может занять его место

В Демократической партии США продолжаются дискуссии относительно возможной замены Джо Байдена на выборах в США. Главред выяснил, кто может заменить Байдена.

https://glavred.info/world/v-ssha-zagovorili-o-smene-baydena-na-vyborah-v-ssha-kto-mozhet-zanyat-ego-mesto-10576643.html Ссылка скопирована

Кто может заменить Джо Байдена на выборах президента США / Коллаж Главред, фото: European Union, wikipedia

После "провала" на дебатах между действующим президентом США Джо Байденом и кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом, в Демократической партии США начали обсуждение о возможной замене на выборах главы Белого дома на другого кандидата. Об этом сообщает издание Politico.

По данным Politico, трое стратегов, близких к потенциальным кандидатам в президенты от Демократической партии США, сообщили, что после дебатов их засыпали текстовыми сообщениями.

Один из советников отметил, что они получили запросы от своего кандидата рассмотреть возможность выступления в качестве альтернативы Байдену. Другой советник отметил, что им поступило не менее полудюжины сообщений от ключевых доноров, которые выразили обеспокоенность по поводу ситуации и необходимости действий со стороны партии.

видео дня

Кто может стать альтернативой Джо Байдену на выборах в США

По данным издания Der Spiegel, букмекерские конторы в США высоко оценивают шансы жены экс-президента США Барака Обамы заменить Джо Байдена в президентской гонке в 2024 году.

Журналисты отмечают, что причиной популярности Мишель Обамы по сравнению с действующим президентом США Джо Байденом является сравнительно молодой возраст и отсутствие значительного антирейтинга, который присущ основным кандидатам на пост президента США в 2024 году: Дональду Трампу и Джо Байдену.

"Фантазии вокруг Мишель Обамы являются продуктом глубокого разочарования. Никогда раньше в истории Соединенных Штатов не соревновались два столь непопулярных кандидата", - пишет Der Spiegel.

Как отмечается, на съезде Демократической партии в августе, Джо Байден мог бы сделать значительный шаг, объявив о своей отставке и предлагая место кандидата в президенты США Мишель Обаме. В прошлом году правительство даже сообщало, что демократы исследовали шансы потенциальной кандидатуры бывшей первой леди путем проведения социологического опроса.

"Букмекерские конторы США до сих пор видят в ней одну из самых перспективных кандидаток на ноябрьских выборах", - отмечают журналисты.

Мишель Обама - что о ней известно? Мишель Обама - американский адвокат, жена 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама является потомком чернокожих рабов. Ее прапрапрапрабабушку в 1850 году указал в завещании американский рабовладелец как имущество как "негритянскую девочку Мелвинию" стоимостью 475 долларов, передает Википедия. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения.

В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. В саду президентской резиденции Мишель Обама развела огород. На небольшом участке земли она планировала выращивать дешевые и вкусные экологически чистые овощи. В этом начинании ее уже сравнивают с Элеонорой Рузвельт, которая в разгар Великой депрессии стала выращивать овощи на своем участке. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 2009 года. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. Кроме того, первая леди США объявляла лауреата главной номинации премии Оскар "Лучший фильм". Мишель Обама снялась в эпизодической роли в популярном американском молодежном сериале "АйКарли" (5 сезон). В нем она сыграла саму себя. В 2015 году вместе с Кэрри Вашингтон и Сарой Джессикой Паркер снялась для майской обложки журнала Glamour. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина основана на мемуарах Барака Обамы. Во время президентской кампании 2016 года Мишель Обама публично поддержала кандидатуру Хиллари Клинтон и выступила на Национальном съезде Демократической партии в Филадельфии. Она также неоднократно выступала на публике в рамках кампании Клинтон, в том числе вместе с кандидатом. В мае 2018 года Мишель Обама вместе с мужем заключили контракт с компанией Netflix на съемку фильмов и сериалов. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming). Ее именем назван новый открытый вид паука Spintharus michelleobamaae.

Украинские и американские политологи также отмечают, что альтернативой Джо Байдену в президентской гонке в США может стать губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.

В букмекерской компании William Hill в январе 2024 года отмечали, что Гэвин Ньюсом имеет коэффициент на победу в выборах президента США 10,00, в то время, как у Мишель Обамы коэффициент оставался на уровне 12,00.

К словам, по этим же данным коэффициент на победу Трампа составлял 2,10, а на победу действующего президента США Джо Байдена - 3,00.

Американский эксперт Дерек Хантер в колонке для издания The Hill отмечал, что Ньюсом является наиболее жизнеспособной альтернативой Байдена сегодня и его наиболее вероятным преемником завтра.

"Для демократов двумя самыми большими проблемами Ньюсома является то, что он белый и традиционной ориентации - две прекрасные характеристики, которые большинство людей не считают неприемлемыми, но которые демократическая база рассматривает как эквивалент мешка с камнями на тонущем корабле. Также негативным моментом для серьезных демократов является то, что Ньюсом родился состоятельным - "на третьей базе", как некоторые из них могут даже сказать, - и его состояние оценивается в 42 миллиона долларов", - указывал он.

Он также отметил, что для того, чтобы выдвинуть кандидатом в президенты США Ньюсома, демократам придется отказаться от вице-президента Камалы Харрис, первой женщины и небелого человека, когда-либо занимавшего эту должность.

"Несмотря на ее глубокую непопулярность, она вряд ли добровольно уйдет в отставку. С другой стороны, избиратели-демократы и раньше довольствовались тем, что отвергали ее. Кампания Харрис в 2020 году даже не дошла до первых голосований в Айове, несмотря на широкую открытость поля в том году", - указывает Дерек Хантер.

В то же время, украинский политолог Юрий Богданов отмечает, что президентские амбиции у Ньюсома есть, но в основном их связывают с 2028 годом.

"В 2023 году Ньюсом запустил Кампанию за демократию, PAC для борьбы с "авторитарными лидерами" в США. Считается, что это станет отправной точкой для возможной кандидатуры в президенты в 2028 году. Он активно противодействовал инициативам Трампа на посту губернатора, а уже во время текущей кампании вступал в ожесточенные споры с Де Сантисом и другими республиканцами. Сейчас Ньюсом публично поддерживает Байдена. Но если демократы решатся на замену кандидата - то выбора у них уже особо нет", - отметил Богданов.

Что известно о Гэвине Ньюсоме Гэвин Кристофер Ньюсом (родился 10 октября 1967 года) - американский политик и бизнесмен, который с 2019 года занимает должность 40-го губернатора Калифорнии. Член Демократической партии, он был 49-м вице-губернатором Калифорнии с 2011 по 2019 год и 42-м мэром Сан-Франциско с 2004 по 2011 год, сообщает Википедия. Ньюсом окончил Университет Санта-Клары в 1989 году. Впоследствии он основал бутиковую винодельню PlumpJack Group вместе с наследником миллиардера и другом семьи Гордоном Гетти в качестве инвестора. Компания выросла до управления 23 бизнесами, включая винодельни, рестораны и отели. Политическую карьеру Ньюсом начал в 1996 году, когда мэр Сан-Франциско Вилли Браун назначил его членом городской комиссии по вопросам парковки и дорожного движения. В следующем году Браун назначил Ньюсома на вакантное место в Совете наблюдателей, и Ньюсом был впервые избран в совет в 1998 году. Ньюсом был избран мэром Сан-Франциско в 2003 году и переизбран в 2007 году. В 2010 году он был избран вице-губернатором Калифорнии. На посту вице-губернатора Ньюсом был ведущим "Шоу Гэвина Ньюсома" с 2012 по 2013 год. В 2013 году он также написал книгу "Citizenville", посвященную использованию цифровых инструментов для демократических изменений. Он был переизбран в 2014 году. В 2018 году Ньюсом был избран губернатором Калифорнии. Во время своего губернаторства Ньюсом столкнулся с критикой за свое личное поведение и лидерство во время пандемии COVID-19. Он столкнулся с неудачной попыткой отозвать его с должности в 2021 году; он был переизбран в следующем году.

Кто баллотировался в президенты США от Демократической партии

Кроме того, стоит отметить, что конкуренцию Джо Байдену от Демократической партии в начале предвыборной гонки (на праймериз Демократической партии) составляли: Марианна Уильямсон и Дин Филлипс (конгрессмен от штата Миннесота).

Автор "Самопомощи" Марианна Вильямсон занимала очень далекое второе место после Байдена в опросе FiveThirtyEight перед проведением праймериз, но в некоторых опросах она достигала двузначных цифр.

В свою очередь Дин Филлипс также не смог составить серьезной конкуренции для Джо Байдена. В частности, согласно результатам праймериз Демократической партии в Штате Нью-Гемпшир за Байдена проголосовали 67,5% избирателей. На втором месте расположился Дин Филлипс, за которого отдали голос 19,3%. Марианна Уильямсон смогла получить лишь 3,7% голосов избирателей.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред