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Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины

Мария Николишин
28 июня 2024, 13:40
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БПЛА будет становиться все больше с обеих сторон, а значит все будет зависеть от того, кто и как мастерски будет их применять, говорит Волохов.
Большая часть войны уже позади: командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины
Командир из ВСУ назвал ключ к победе Украины / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", 22 отдельная механизированная бригада

В войне в Украине победу одержит та сторона, которая придумает что-то креативное на поле боя. Об этом заявил командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов (позывной "Абдула") в интервью Radio NV.

"Я думаю, что ключом к победе на этой войне будет что-то креативное. Кажется, что это что-то еще не придумали. Потому что если бы было, то уже бы кто-то показал", - отметил военный.

Он отметил, что сейчас можно наблюдать на фронте, например, "клинчевую" ситуацию из-за насыщения дронами, которое существует с обеих сторон, что не дает обеспечить военную логистику.

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"Действительно, есть такой клинч, все ищут выход из этого, пробуют разные тактики", - отметил Волохов.

Он подчеркнул, что современная тактическая мысль зашла "в определенный клинч", потому что у нас много беспилотников, у врага много.

"И есть определенный сейчас такой научный поиск тактики, как можно из этого выйти. Мое личное субъективное ощущение на нашем участке, что у врага значительно хуже, чем у нас. Мы в 3-й ОШБР держим руку на пульсе инноваций... У нас пока получается действовать так, что мы поддерживаем свою логистику на приемлемом уровне. При том, что все выглядит так, что врагу это не удается. Уже доходит до абсурда: бронетехника не может довести пехоту. Ночью тоже у них большие проблемы, потому что мы имеем тепловизионные дроны и различные другие специализированные дроны для уничтожения врага", - констатирует Волохов.

По его словам, БПЛА будет становиться все больше с обеих сторон, а значит все будет зависеть от того, кто и как искусно будет их применять.

"Кто-то придумал какие-то тактические ключи, а кто-то не придумал. То, как я сейчас чувствую украинскую БПЛА-компоненту, могу сказать, что мы доминируем в тактиках применения. Если так будет продолжаться и дальше, и у нас будет достаточный объем - то есть ресурс плюс умение его применять, то я думаю, что мы первыми найдем ключ и выход из этой ситуации", - сказал военный.

Он подчеркнул, что украинцы не имеют другого выбора, чем победить, а для этого нужно финансировать, донатить на армию.

"Уже уплачена огромная цена и враг никуда не денется. Тянуть придется и я верю что мы потянем. На это надо ориентироваться... Когда мы работаем на позиции, то мы не ставим вопрос, а надо нам уничтожать россиян? Нет мы берем и уничтожаем. И поступками приближаем победу. Поэтому я всем советую поступками приближать украинскую победу. Потому что похоже, что большая часть войны уже позади, но надо дожать до конца", - подчеркнул Волохов.

Кто такой Николай Волохов?

Николай Волохов с позывным "Абдула" защищает Украину в составе 3-й отдельной штурмовой бригады в подразделении "Терра" на Бахмутском направлении. В гражданской жизни Николай - мотогонщик, но сейчас он - аэроразведчик. Путь воина мужчина выбрал в 2014-м - во время боев за Мариуполь, сообщает УП.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Донецкое направление остается приоритетным для армии страны-агрессора России. Сейчас сложная ситуация в направлении Часового Яра.

На Таврическом направлении враг не оставляет попыток наступать на позиции украинских защитников. На этом участке фронта армия РФ в очередной раз проявила спешку, заявив о взятии контроля над еще одним населенным пунктом - селом Парасковеевка, что вблизи Новомихайловки. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Кроме того, ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал". Об этом заявил аналитик Bild Юлиан Рёпке.

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