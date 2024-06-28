ВСУ назвали приоритетную область Украины для Путина, которую он хочет захватить

Военный убежден, что российский диктатор стремится стать субъектом переговоров на втором Глобальном саммите мира.

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Приоритетное направление на фронте для Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Донецкое направление остается приоритетным для армии страны-агрессора России. Сейчас сложная ситуация в направлении Часового Яра. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинским военным приходится вести бои в сложных условиях в сторону Угледара и Покровска. Ведь захватчики пытаются всеми силами выйти на админграницы Донецкой области.

"Путин все-таки надеется, что российские войска смогут занять Донецкую область. Таким образом он сможет очертить хотя бы какую-то функциональность этой их "СВО" - а-ля достигнутой одной из целей. Это бы давало ему возможность делать паузы в войне или выходить на переговорные процессы", - предположил военный. видео дня

Тимочко также добавил, чтобы воплотить желаемое в жизнь, перед российскими войсками стоит задача максимально агрессивно атаковать, чтобы прорвать украинскую оборону.

Военный убежден, что российский диктатор стремится стать субъектом переговоров на втором Глобальном саммите мира.

Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Боевые действия в Донецкой области - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты не прекращают атаки на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что на фронте в Украине позиционные бои продолжались на многих направлениях, но в Донецкой области фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Авдеевки на под Донецком.

В то же время, войска РФ пытаются продвинуться вглубь Часового Яра, однако город находится под контролем ВСУ.

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