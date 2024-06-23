'План РФ по оккупации Донецкой области': генерал раскрыл, когда ВСУ начнут наступление

Российские оккупанты не прекращают атаки на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях.

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Когда ВСУ начнут контрнаступление / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает, что Силы обороны могут перейти к контрнаступательным действиям в конце лета в начале осени.

"Об этом уже неоднократно говорили, что Путин дал четкое указание прорвать фронт на востоке Украины. Главная цель - полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области и частично продвинуться в Запорожской области. Именно для этого и была разработана Харьковская и Сумская операция, которая предусматривала мощное отвлечение резервов Сил обороны", - пояснил Маломуж в эфире телеканала "Еспресо".

По словам генерала, при благоприятных условиях Украина может перейти к контрнаступательным действиям ближе к осени

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"Сегодня оккупанты перебрасывают подразделения из Харьковской области на восток, чтобы выполнить указание Путина - прорвать фронт на Востоке Украины. Это им не удается. Хотя их атаки на Покровском, Торецком и Кураховском направлениях являются началом реализации плана по полной оккупации Донецкой области. Сегодня Силы обороны полностью нивелируют эти планы оккупантов. ВСУ получили боеприпасы и вооружение, что позволит не только обороняться, но и проводить контратаки. Думаю, что ближе к осени, у нас будет возможность проводить тактические, а при удачных условиях, и стратегические контрнаступательные действия", - добавил он.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ стабилизировали ситуацию на севере, но оккупанты начали наступление на другом направлении. Из-за угрозы ударов с HIMARS россияне стали реже использовать ракетные системы С-300 и С-400 для обстрела Харьковской области. Известно, что способность поражать российские цели через границу уже имеет положительное влияние.

Армия России сунет на 5 направлениях возле Часового Яра. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что противник также применяет авиацию - бомбил пятью КАБами Евгеновку и Волчье. Также продолжаются бои на Кураховском направлении, еще один возле Константиновки на Времовском направлении.

На Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян. В направлении Боровой украинским военным удалось заглушить наступление вражеских сил, а также нанести противнику большие потери. В то же время, угроза со стороны России не исчезла.

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