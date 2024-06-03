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Под прицелом и ATACMS и F-16: США снимут запрет на удары вглубь РФ – Маломуж

Алексей Тесля
3 июня 2024, 02:40
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Администрация Джо Байдена продолжает действовать крайне осторожно, говорит Николай Маломуж.
Маломуж, Путин, ATACMS
/ Коллаж: Главред, фото: Википедия, Главред, скриншот из видео

В будущем Соединенные Штаты снимут запрет на удары вглубь российской территории с использованием переданного Украине вооружения, заявил генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"США всегда заявляли, что они против эскалации стратегического уровня. Понятно, что из-за ударов по территории России, Кремль может рассматривать США как участника войны. Но в этой ситуации Штаты нечетко выражают позицию относительно того, что агрессор, который начал войну, будет получать отпор всеми средствами, а Украина должна получать любое оружие и технику", – подчеркнул он в эфире Канала 24.

Военный эксперт предупреждает, что администрация Джо Байдена хоть сделала определенный шаг вперед, однако до сих пор продолжает действовать крайне осторожно, что может играть на руку России.

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"Думаю, все же в ближайшее время встанет вопрос, чтобы и другие военные объекты (в России – ред.) были под прицелом и ATACMS и F-16. США постепенно движутся к предоставлению этого разрешения. Первый шаг уже сделан, а в дальнейшем, думаю, будет очередной этап, как сказал Энтони Блинкен, что Украина сама должна определять цели для поражения, используя для этого американское оружие", – добавил Маломуж.

Удары западным оружием по РФ – главные новости по теме

Ранее сообщалось, что США разрешили Украине бить HIMARS по России в приграничье Харьковской области. Однако дальнобойными ракетами ATACMS наносить удары по российской территории по-прежнему запрещено.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подтвердил, что США разрешили бить американским оружием по России в приграничье. По данным газеты Wall Street Journal, ВСУ могут применять не только HIMARS, но и GMLRS, а также другие артиллерийские установки.

Как сообщалось ранее, Германия разрешила Украине использовать немецкое оружие в приграничье Харьковской области. Как утверждают журналисты Bild, можно будет применять гаубицы Panzerhaubitze 2000 и РСЗО Mars II. На дальности – не более 40 километров.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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Николай Маломуж война России и Украины
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