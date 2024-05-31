Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить

Германия сняла ограничение на применение своих вооружении по территории агрессора России исключительно в Харьковской области, пишут журналисты Bild.

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Украина сможет бить установками MARS II по России на дальности не более 30 км - СМИ / Коллаж: Главред, фото: Бундесвер, Минобороны РФ

Германия разрешила Украине применять свое оружие на территории России на расстояние не дальше 40 километров. Вооружения можно использовать только в Харьковской области.

Как сообщает Bild, для ударов по РФ рассматривается две немецкие системы вооружений:

самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000;

бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - утверждают журналисты.

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Впрочем, в немецком правительстве уточнили, что подобные вопросы обсуждаются с союзниками и Украиной.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - подчеркнул спикер правительства ФРГ Штеффен Хебестрейт.

Удары по России Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", – отметил он.

США и Германия разрешили своим оружием бить по России – главные новости:

Администрация США сняла табу на удары американским оружием по России в Харьковской области. В частности, Украина теперь имеет право бить по российским оккупантам на их территории ракетными системами залпового огня HIMARS.

Германия официально разрешила Украине атаковать цели в России немецким оружием: Берлин, как и Вашингтон, не против применения своих вооружений только в Харьковской области. Немецкое правительство подчеркнуло, что Украина имеет право на самооборону.

Заместитель Путина Дмитрий Медведев разразился бурной истерикой в ответ на решение стран Запада. Он пригрозил прямой войной России против западного мира и применением оккупантами тактического ядерного оружия.

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