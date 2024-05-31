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Германия официально разрешила Украине атаковать цели в России немецким оружием

Анна Ярославская
31 мая 2024, 12:21
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На решение повлияло недавнее увеличение числа российских атак в приграничном районе Харьковской области.
Бундестаг, флаг Германии, украинские военные
Германия разрешила ВСУ атаковать цели в РФ немецким оружием / УНИАН, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского

Немецкое Федеральное правительство разрешило Украине наносить удары оружием, поставленным из Германии, по территории страны-агрессора РФ. Об этом пишет Spiegel.

Как отмечает издание, решение является результатом недавнего увеличения числа российских атак в приграничном районе Харьковской области.

"Киев уже давно настаивает на том, чтобы ему разрешили вести огонь по российской территории из западного оружия, чтобы иметь возможность атаковать российские объекты непосредственно через границу", - говорится в статье.

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Официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт заявил, что Германия договорилась с Украиной, "что поставляемое оружие будет использоваться в соответствии с международным правом".

В последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в непосредственной близости от российской границы, особенно в Харьковской области.

"Вместе мы убеждены, что согласно международному праву Украина имеет право защищаться от этих нападений", — сказал Хебестрайт.

Ранее издание Politico писало, что канцлер Германии Олаф Шольц снял ограничение на применение вооружения ФРН украинскими военными по территории России, но с оговоркой - это должны быть исключительно военные, а не гражданские объекты.

США разрешили наносить американским оружие удары по РФ

Администрация президента США Джо Байдена ослабила свою политику, связанную с ограничениями на удары для Украины американским оружием по территории России. Теперь украинская армия может использовать, например, РСЗО HIMARS, в приграничье Харьковской области. Решение уже поприветствовали в Офисе президента Владимира Зеленского.

Как утверждают журналисты, применять американские ракетные системы залпового огня можно по российским войскам и командно-контрольным центрам.

В то же время применение дальнобойного вооружения США по РФ не одобряется. Таким образом, ATACMS по стране-агрессору применять пока нельзя.

Сколько стран разрешили Украине наносить удары по РФ своим оружием

О поддержке украинских ударов по территории страны-агрессора РФ заявили уже 11 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

Британия передавала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow и системы MLRS M270. Также Украина получала от Лондона артиллерийские системы AS-90.

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил в поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Франция, в частности, передавала Украине дальнобойные ракеты Scalp, которые являются аналогами британских Storm Shadow, а также системы MLRS M270 и гаубицы Caesar.

Швеция не против ударов Украины по России шведским оружием. Как заявил министр обороны Пол Йонсон, страна поддерживает международное право и право Украины на самозащиту. От Швеции Украинаполучала самоходные артиллерийские установки Archer.

Чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада. Чехия передавала Украине десятки танков Т-72, а также вертолеты.

Польша передала Украине танки и самоходные артиллерийские установки Krab. Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным.

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимые для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур уверен, что страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить ВСУ разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ.

"Это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - сказал он.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва призвала западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - сказал литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Отметим, Эстония, Литва иЛатвия не передавали Украине дальнобойного оружия.

Как заявляла министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она.

Нидерланды передавали Украине самоходные артиллерийские установки Caesar, а также находятся в процессе передачи истребителей F-16.

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.

Канада, в частности, передавала Украине свои танки Leopard.

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