Запад разрешил ВСУ бить своим оружием по РФ: Медведев разразился бурной истерикой

Одиозный Дмитрий Медведев снова грозится странам Западам применением ядерного оружия и утверждает, что его риторика, дескать, не является блефом.

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Россия "способна" пойти на эскалацию с Западом - Медведев / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Заместитель Путина в Совете безопасности агрессора России Дмитрий Медведев в ответ решения стран Запада разрешить Украине применять западное оружие по российской территории, снова разразился ядерными угрозами. Дескать, применение Москвой тактического ядерного оружия – не блеф, а странам НАТО, мол, следует задуматься о применении 5-й статьи.

В своем Telegram-канале российский чиновник, которого регулярно высмеивают как в Украине так и на Западе из-за его риторики с бурной фантазией, выдумал, что НАТО, таким образом, якобы становится стороной конфликта в войне России против Украины.

"Вся их военная техника и специалисты, воюющие против нас, будут уничтожаться как на территории Украины, так и на территории иных стран, если оттуда наносятся удары по территории России. Россия исходит из того, что все дальнобойные средства поражения, применяемые Украиной, уже сегодня напрямую управляются военнослужащими стран НАТО. Это никакая не "военная помощь", а участие в войне против нас. И такие их действия вполне могут стать casus belli. НАТО придётся определиться, как квалифицировать последствия возможных ударов возмездия по технике/объектам/военнослужащим отдельных стран блока в контексте ст. 4 и 5 Вашингтонского договора", - "гневно" написал Медведев.

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Также он добавил, что Россия, мол, нанесет такой удар в ответ, что НАТО не сможет удержаться от вовлечения в войну, а сама Москва якобы способна применить тактическое ядерное оружие и вступить в прямое вооруженное противостояние с западным миром.

"Ещё несколько лет назад они твердили, что Россия не пойдёт на открытый военный конфликт с бандеровским режимом, чтобы не поссориться с Западом. Просчитались. Идёт война. С применением ТЯО тоже могут просчитаться. Хотя это будет уже фатальная ошибка. Ведь, как справедливо заметил Президент России, в европейских странах очень высокая плотность населения. А для тех вражеских стран, чьи земли дальше зоны покрытия ТЯО, есть, наконец, стратегический потенциал. И это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф. Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию. Происходит постоянная эскалация мощи применимого натовского оружия. А потому исключить переход конфликта в его последнюю стадию сегодня не может никто", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кто такой Дмитрий Медведев? Дмитрий Медведев – президент России 2008-2012 годов, с 2020 года – заместитель председателя Совета Безопасности РФ, пишет Википедия. Фигурант базы данных центра "Миротворец" как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности Украины и международному правопорядку. Под санкционными списками Евросоюза, США, Канады, Новой Зеландии и Японии. С октября 2022 находится в розыске СБУ по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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