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Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

Андрей Ганчук
31 мая 2024, 16:15
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Соединенные Штаты сделали шаг вперед в вопросе защиты людей, которые живут возле границы с агрессором Россией, сказал президент Владимир Зеленский.
Зеленский, Himars
Зеленский получил от украинских военныхинформацию о снятии США табу на некоторые вооружения по России / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Украина по военной линии уже получила сигнал от США о разрешении наносить удары по территории России в приграничье американскими вооружениями. Штаты сделали шаг вперед. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе пресс-конференции на Третьем саммите Украина – Северная Европа украинский гарант рассказал о том, что Вашингтон в пятницу, 31 мая, передал Киеву по военной линии сообщение о возможности наносить удары по российским войскам на территории РФ.

"У нас был месседж от американской стороны. Ранним утром сегодня я получил это сообщение от моих военных. Я не могу рассказать вам детали", - отметил глава государства.

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По его словам, такое решение – это шаг вперед и возможность для Украины защитить украинцев, которые живут в приграничных территориях.

"Я хочу увидеть, что произойдет на практике. Но то, что вижу - это в любом случае является шагом вперед к этой цели, которую мы обсуждали ранее, чтобы разрешить нам защиту наших людей, живущих возле границы", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Каким оружием США Украина сможет бить по России

Газета Wall Street Journal пишет, что ВСУ смогут использовать по приграничью России HIMARS, GMLRS и другие артиллерийские установки.

"США позволяют Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию", - указано в сообщении.

HIMARS инфографика
Кратко о HIMARS / Инфографика: Главред

Что известно о HIMARS

HIMARS – американская высокомобильная реактивная система залпового огня, предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям и средствам поддержки.

Максимальная дальность системы зависит от используемого вооружения и составляет 499 км ракетами PrSM. Подготовка к стрельбе длится 1 минуту благодаря тому, что стандартные реактивные снаряды поставляются в пусковую установку сразу заряженными в специальных пеналах, которые содержат 6 снарядов класса MLRS, 2 баллистические ракеты PrSM или 1 ракету ATACMS, пишет Википедия.

США разрешили Украине бить своим оружием по России – главные новости:

Байден тайно разрешил Украине бить американским оружием по армии РФ в приграничной зоне, написали 30 мая журналисты Politico. Согласно их данным, украинским войскам позволили использовать оружие Штатов против российской авиации, которая терроризирует Харьков и область.

США разрешили бить HIMARS по России в приграничной зоне, написали 31 мая журналисты The Guardian. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров приветствовал такое решение и подчеркнул, что это укрепит усилия армии в противостоянии оккупантам у границы.

Украине пока не позволили применять по России дальнобойные ракеты ATACMS. Согласно прогнозу военного эксперта Сергея Ауслендера, в случае разрешения Украина получит возможность нанести удар по аэродрому Балтимор в Воронеже, откуда взлетели военные самолеты для удара по Эпицентру в Харькове.

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