Удар ATACMS по Воронежу, откуда бомбили Харьков: эксперт назвал условие

Администрация США со временем снимет свои запреты, и Украина получит возможность бить по России ракетами ATACMS на 300 км, считает Сергей Ауслендер.

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Украина сможет бить ракетами ATACMS по территории РФ, но нужно разрешение Штатов - эксперт / Коллаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, Википедия

Запад постепенно отменяет ограничения на удары своим оружием по территории агрессора России. Однако важно, чтобы нужное решение приняли в США. Тогда Украина сможет поражать ракетами ATACMS российские военные объекты в радиусе 300 километров. В том числе, и военный аэродром в Воронеже, откуда оккупанты ударили по Эпицентру в Харькове. Об этом заявил израильский военный эксперт, журналист Сергей Ауслендер.

В интервью Главреду он рассказал о том, что для Украины важно, чтобы свой запрет сняли США, и со временем это произойдет.

"Я полагаю, что со временем отменят. Проблема — в американцах, в американской администрации. Потому что европейского оружия не так много. Британцы и французы сейчас очень близки к тому, чтобы разрешить применение ракет Storm Shadow/SCALP-EG по военным объектам на территории России", - отметил аналитик.

По его словам, тогда ВСУ смогут поражать российские военные объекты как на оккупированных территориях, так и в самой РФ.

"Если американцы разрешат применять свои ракеты ATACMS, в радиусе 300 км ни один крупный российский военный объект не сможет существовать на оккупированных территориях или вдоль границы России. В зоне поражения ATACMS находится и аэродром Балтимор в Воронежской области, откуда взлетели самолёты, разбомбившие торговый центр в Харькове. Будь у вас разрешение бить по российской территории такими ракетами, возможно, этот аэродром давно уже был бы снесён, и не было бы угрозы Харькову или другим городам", - считает Ауслендер.

Когда США разрешат применять ATACMS по России

Как полагает эксперт, вряд ли нужное решение появится быстро. Пока непонятно, когда это произойдет: до президентских выборов или после них.

"Но пока в США не разрешают вам бить американскими вооружениями по России, и пока непонятно, снимут ли табу до ноября. Ведь выборы пройдут лишь в ноябре, а процедура вступления на пост нового или старого президента займёт несколько недель. В общем, не факт, что разрешение появится быстро", - добавил аналитик.

Также он добавил, что Вашингтон в итоге должен принять положительное решение.

"Активное обсуждение на Западе вопроса разрешения ударов своим оружием по России – классическое окно Овертона. Когда изначально они отрицали такую возможность, потом решили подумать, допустили возможность и теперь предлагают разрешить это сделать. Всё развивается в рамках примерного такого сценария. В конце концов, вопрос будет решён. Возможно, будут какие-либо известные ограничения в виде нанесения ударов исключительно по военным целям", - подчеркнул Сергей Ауслендер.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал, как разрешение на применение ATACMS по России отразится на ходе войны:

Запад снимает табу на удары своим оружием по России – главные новости:

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что нужно разрешить Украине наносить удары западным оружием по России. Однако, как полагает Макрон, разрешение должно распространяться только на те военные объекты, которые используют российские войска для атак на Украину.

10 стран – Франция, Великобритания, Швеция, Чехия, Польша, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Канада – уже выступили за то, чтобы Украина била их оружием по России для своей защиты. Германия против применения ВСУ немецкого оружия по РФ, но позиция Шольца постепенно меняется.

В США "не поощряют" удары по России, заявили в Госдепе США. При этом глава Госдепартамента Энтони Блинкен считает, что позиция Штатов по данному вопросу будет меняться.

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